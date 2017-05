XX Marcha dos prefeitos acontece em Brasília e atrai líderes do Território Piemonte do Paraguaçu

Maior evento político do mundo em número de autoridades vai até a quinta-feira, 18.

A 20ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios teve início na segunda-feira, 15 e segue com as discussões politicas no Distrito Federal até o dia 18. Em duas décadas de mobilização, o evento se consolidou como o maior evento político em número de autoridades do mundo. As conquistas da Marcha, liderada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), superam a marca de R$ 500 bilhões. Neste ano o evento ocorre no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), na esplanada dos ministérios.

Região mobilizada

Os prefeitos que integram o recém criado Consorcio Intermunicipal do Território Piemonte do Paraguaçu, também participam do movimento. Dentre eles Dinho Campos (PSDB – Boa Vista do Tupim), Ricardo Mascarenhas (PSB – Itaberaba), Marinalvo Serra Nalvinho (DEM – Rafael Jambeiro), Ivan Almeida (PMDB – Ibiquera), Jose Santana Junior Zé de Zila (PP – Santa Terezinha), Marcos Mota (PSD – Lajedinho), Samuel Santana(PP – Piritiba), Jose Adriano da Silva (PSB – Mundo Novo) e Djalma Santos Junior Ju (PP – Tapiramutá).e a prefeita Mary Marques Dias Sampaio (PMDB – Macajuba). Na pauta, os executivos municipais discutem as reformas que estão em tramitação no Congresso Nacional. A programação do evento prevê debates e palestras com a presença de autoridades dos três Poderes sobre temas essenciais às administrações municipais. Os presidentes da República, Michel Temer, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, estão entre as autoridades que deverão participar da mobilização.