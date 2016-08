Wilson retira candidatura e declara apoio a Ricardo para presidente da UPB

A reunião do Consórcio Chapada Forte, em Andaraí, foi palco da renúncia do candidato a presidente da UPB, prefeito Wilson Cardoso, que desistiu da candidatura e declarou seu apoio à campanha de Ricardo Machado (PT), prefeito de Santo Amaro da Purificação. “Ricardo foi muito correto comigo na campanha passada, afirmando seu apoio à minha candidatura à presidência da UPB. Agora é minha vez de retribuir, pois acredito na sua determinação em reformular e reestruturar a UPB”, disse Wilson na mesa de trabalho, rodeado por 12 prefeitos que integram o consórcio Chapada Forte.

Naquele ato, a assembléia dos prefeitos decidiu por unanimidade reeleger Wilson para continuar presidindo o consórcio por mais dois anos. Dentre os gestores municipais estava o próprio Ricardo, a quem Wilson já havia declarado seu apoio após reunião na segunda-feira (8) em Salvador, contando com a interlocução do governador Jaques Wagner, o governador eleito Rui Costa e a senadora Lídice da Mata. Wilson discorda da reeleição de Maria Quitéria, prefeita de Cardeal da Silva, que também é do PSB, por considerar que ela “não cumpriu com a representatividade da UPB, ao manter uma postura submissa na luta em defesa do municipalismo e pelo aumento do repasse do FPM dos municípios”.

A reunião contou com a participação do gerente regional da ANATEL na Bahia, Fernando Ornelas de Almeida, que esclareceu sobre a telefonia móvel na Chapada Diamantina, prometendo ações de correção dos problemas de acesso. Educação e Saúde foram os dois outros temas discutidos pelos prefeitos. Dentre eles estavam João Hipólito (Abaira), Moema Maciel (Lençóis), Adriano Didico (Palmeiras), Arnaldo Pires (Ibicoara), Ana Medrado (Mucugê), Antonio Dodinha (Iramaia), Lenise Estrela (Itaetê), Adenilton Meira (Marcionílio Souza), Ana Guadalupe (Nova Redenção).