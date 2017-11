Wagner de luto, despede-se nesta tarde do ex-prefeito Evangivaldo Matos

Faleceu na tarde da terça-feira, 31, o líder político e ex-prefeito do município de Wagner, na Chapada Diamantina, Evangivaldo Evangelista Matos, aos 75 anos. Popularmente conhecido por Vange, ele exerceu dois mandatos executivos, o primeiro com duração de seis anos, 1982 a 1988, voltando à prefeitura para o segundo mandato, de 2.000 a 2004. Ele encontrava-se sob tratamento de saúde em Salvador onde veio a óbito. O corpo será enterrado nesta tarde, dia 1°, tendo o prefeito Elter Silva Bastos (PSL) decretado luto oficial por três dias.

Descendente da família do coronel Horácio de Matos, que dominou ao comércio do garimpo na Chapada Diamantina, no começo do século passado, Vange sempre gozou do bom conceito tanto como cidadão, amigo e político. “Foi um grande líder popular, produtor rural e garimpeiro, que nutria muita ligação com as pessoas carentes do município”, descreve o prefeito Elter Bastos, citando que o saudoso amigo era muito carismático e amado por muitos. “Deixa um legado muito importante em toda Chapada Diamantina”, conceituou o prefeito Elter Bastos.

Vange partiu deixando a viúva Noese Sena e as filhas Celita, Sulamita, Iara, Louise e Vitória.