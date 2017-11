Você no vestibular: Uma grande chance em Itaberaba e região

Pré-Vestibular? ENEM? Chegou a Itaberaba a solução de que Você precisa por um valor que cabe no seu bolso. É o cursinho Pré-Vestibular Fênix, voltado para quem quer e precisa de sucesso nos próximos vestibulares e edições do ENEM. O cursinho funcionará no Centro Zumbi dos Palmares, com aulas noturnas, de segunda a sexta, e aulões, nos finais de semana pela manhã. O projeto do cursinho Fênix é uma iniciativa dos educadores Rodriggo Santana e Aline Ferreira.

Conforme os idealizadores do cursinho:

“A iniciativa surge principalmente em razão da deficiência do Estado em prover a todos uma educação pública de qualidade, em especial o acesso ao ensino superior, visto que no Brasil apenas um percentual muito pequeno da população tem acesso ao diploma universitário”

O cursinho Fênix conta com professores formados em todas as áreas de interesse do público alvo e conta com o apoio da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Itaberaba, que gentilmente cedeu espaço para a iniciativa. Esse é um dos motivos para se ter estabelecido uma taxa simbólica, de manutenção, no valor de R$ 50,00 mensais.

As inscrições já estão abertas no centro Zumbi dos Palmares, na Praça do Rosário s/n, e o início das aulas está previsto para a próxima semana.

Maiores informações: 75- 99240-7012