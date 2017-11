Vitima de AVC, faleceu o ex-vereador Haroldo do Iguape em Boa Vista do Tupim

O povo do município de Boa Vista do Tupim está de luto diante do falecimento, hoje, 30, pela manhã, do ex-vereador Haroldo Mota Santos, líder do povoado do Iguape, que exerceu dois mandatos no Legislativo Municipal, 1989 a 1992, reelegendo-se em 1993 a 1996, durante as administrações dos ex-prefeitos Getúlio Sena Barros e Aurélio Alves de Oliveira. Vitima de Avc há 8 dias, foi socorrido no hospital municipal e transferido para o Hospital Cleriston Andrade em Feira de Santana, onde veio a óbito. O prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) lamentou a perda do “companheiro leal”, que há muitos anos fazia parte do seu grupo politico. A Prefeitura decretou luto oficial por três dias.

Deixa viúva Dona Maria de Brito de Jesus e cinco filhos adultos: Jailton, Eliel, Amilton, Fredson e Ana Claudia de Jesus Santos Almeida.

Nesta tarde os vereadores tupinenses receberam o corpo que retornou de Feira, promovendo Sessão Solene de Homenagem Póstuma convocada pelo vereador presidente Sávio Bulcão, que emitiu nota de pesar pelo Poder Legislativo.

Pêsames

Em nota oficial de pesar da Prefeitura, registra-se que o saudoso Haroldo nasceu em 15 de Março 1960, sendo homem de origem rural que nunca abandonou suas raízes, sempre agiu na defesa dos interesses do Iguape e sua gente, que por duas vezes delegou-lhe a representação. Lamenta a nota que ele “deixa uma imensa lacuna não apenas no meio político, que agora lhe pranteia a ausência, mas, sobretudo, junto aos amigos e familiares.

Aos seus filhos e aos que aprenderam a admirar-lhe a trajetória de vida, manifesta o Prefeito Municipal grande pesar por sua prematura perda, expressando em nome de todos os Tupinense as condolências à família enlutada.