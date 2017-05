Villa Rosário é novo barzinho show de Itaberaba

Quem visita Itaberaba ou gosta de curtir a boa música regada a drinks e canapés, conta agora com um novo endereço para a convivência social e também, para namorar num cantinho aconchegante. É barzinho e espaço multicultural, Vila Rosário, situado na rua quieta e bucólica rua dos fundos da Praça do Rosário, onde todas as semanas e em datas especiais, apresentam-se valores da música baiana e regional.

Montado pelo conceituado musico da MPB, Neto Lobo, o Vila Rosário tem agradado a todos com seu repertório de música ao vivo. Como exemplo, no próximo sábado, dia 27, os convidados leitores e visitantes serão agraciados com o musical em voz e violão do consagrado cantor e compositor Nivaldo Santana. Na semana passada quem perfilou no palco do Vila Rosário foram os valores regionais Dão de Abreu e Lua Oliveira, cujos shows agradaram a todos naquelas noitadas.

E pra quem gosta de curtir o papo musical entremeado pelos ensaios de voz, violão e outros instrumentos, Neto Lobo convida a todos para as Quartitas, todas as quartas feiras à noite, quando os músicos de Itaberaba e visitantes aparecem para trocar ideias e emitir novas notas musicais. Nesse ambiente, dá samba e canções inéditas, sempre.