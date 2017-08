VI Conferencia de Saúde de Iaçu: Prefeito anuncia recuperação de PSF e pede sugestões para melhorar saúde da população

Durante a abertura da VI Conferência Municipal de Saúde na manhã de hoje, 26, no Clube Social Municipal de Iaçu, o prefeito Adelson Souza de Oliveira (PPS) conclamou a todos os participantes para que se engajem nas decisões do seu governo com sugestões e propostas. “Nos ajudem a melhorar as condições de saúde para melhor servir a nossa população iaçuense”, declarou o gestor com humildade, revelando uma gestão publica participativa.

Lembrando a situação de crise econômica e política que afeta o Brasil, o gestor Adelson disse que “requer maior força de vontade, disposição para sonhar e lutar, num país que há 4 anos passa por uma das suas maiores crise econômica e politica”. Confiante, apesar da queda na receita, o prefeito arrematou: “Nossa boa vontade, criatividade e determinação, nos ajudarão a superar todas as dificuldades, para fazermos o melhor pelo povo querido de Iaçu”.

Nova licitação para o PSF das Casas Populares

Mais incisivo, o secretário de administração e ex-vice-prefeito, José Claudio Rocha Silva, ao saudar a plenária que superlotou o clube, revelou que a administração passada, nos últimos quatro anos, cometeu sérias falhas na área de saúde, citando que “deixou de investir 10% que faltavam para concluir o Posto de Saúde da Família, que Adelson deixou quase pronto no Conjunto das Casas Populares”. Cláudio condenou a atitude do ex-prefeito, denunciando que o imóvel encontra-se parcialmente destruído, sucateado, com pisos sujos e arrancados, janelas com vidros quebrados, paredes rachadas, além dos equipamentos sanitários que foram surrupiados do PSF que ficou abandonado.

Ele informou que para concluir a obra o prefeito Adelson já autorizou a licitação na ordem de R$200 mil reais, de recursos próprios do município, visando dar condições de pleno funcionamento ao PSF que vai servir ao povo da área da Boiadeira e adjacências.

As atividades da IV Conferencia de Saúde seguem pela tarde, sistematizando as propostas dos grupos de trabalho.