Vereadores de Milagres revelam que débitos do ex-prefeito são maiores que saldo de caixa que ficou

A bancada de vereadores da situação liderada pelo edil Roberto Santos Ribeiro, popular Roberto de Lourival (PCdoB), ocupou a sessão ordinária da Câmara Municipal de Milagres, na noite desta quinta-feira, 2, em sucessivos discursos, quando desmascarou a manobra da vereadora presidenta, Roberta Carvalho Oliveira Sampaio (PR), que na seção de abertura dos trabalhos Legislativos, em 16 de fevereiro, “rasgou o regimento interno e transformou a sessão de solene em ordinária, para aprovar, ilegalmente, uma Moção de Repudio contra o prefeito Cézar Rotondano Machado (PP)”, disse o vereador Roberto de Lourival.

Durante a sessão os quatro vereadores da situação, Roberto de Lourival, Evanílson Queiroz da Silva (PP), Josenice Freitas da Silva, a popular Jô de Dilza (PSL) e Fernando Santos Borges, popular Dúlica (PCdoB), dominaram o plenário com pronunciamentos sucessivos denunciando que os débitos e restos a pagar deixados pelo ex-prefeito derrotado, Raimundo Galego, superam os R$3.0 milhões que supostamente teria deixado em caixa, sem esclarecer quais eram as origens desses recursos. “

Saldo negativo de R$1,1 milhão em débitos

Diante da presidenta Roberta, que ficou surpresa com as revelações, os vereadores da bancada do prefeito comprovaram que, na verdade, o ex-prefeito deixou um rombo de R$1.152.391,00, entre restos a pagar, folhas de pessoal, contas atrasadas com Coelba, e parcelamentos da Embasa e INSS.

Contas da Administração

Abrindo os pronunciamentos reveladores, o vereador Evanílson informou que nas contas movimento da administração encontrou-se saldo de R$567.522,00, sendo que deste valor, uma parcela de R$433.267, refere-se à verba da Repatriação, que entrou no último dia do ano e o ex-prefeito não conseguiu sacar. Os outros R$134.000,00 ficaram espalhados em pequenos valores noutras contas. Entretanto, revelou o vereador Evanílson, foram encontrados os seguintes débitos sem verbas pra pagar: Coelba, nov-dez/2016: R$72.288.00; Embasa nov-dez/2016: R$88.721,00; mais os parcelamentos atrasados da Embasa: R$536.687,00; Bloqueio do FPM para pagamento de INSS atrasado dez/2016: R$114.459,00; Bloqueio do FPM para pagar precatório Trabalhista: R$32.000,00; Contas atrasadas de telefones da prefeitura: R$1.859,00. “O ex-prefeito deixou foi R$278.493, em saldo negativo sobre as contas da administração”, afirmou o edil Evanílson.

Contas da Saúde

Abordando sobre os saldo das contas de saúde, a vereadora Jô de Dilza disse que os valores encontrados nas contas da prefeitura, eram de rubricas das seguintes finalidades: de R$1.650,279 nas contas da Saúde, está o total de R$1.313,620,00 do convênio para equipar o Hospital, que o ex-prefeito maldosamente tentou anular, prejudicando a população, com a devolução dos equipamentos hospitalares que haviam sido comprados; R$278.329,00 era débito de parcelas do INSS, levando a prefeitura a sofrer o bloqueio das contas do FPM, no dia 10 de fevereiro, prejudicando a atual administração; R$81.995,00 é de restos a pagar do pessoal auxiliar de saúde e endemias, que foram pagos pela administração atual; “Em resumo, o saldo da saúde ficou negativo em R$196.445,00 de débitos”, informou a vereadora Jô de Dilza.

Contas da educação

Quanto aos valores encontrados nas contas do setor educação, deixados pelo ex-prefeito derrotado, o vereador Fernando Dúlica apresentou relatórios informando saldos de R$922.411,00. Entretanto, desses recursos o valor de R$169.684,00 não foram aplicados por incompetência da gestão anterior, prejudicando alunos e professores; Outros R$157.463,00 não foram utilizados na merenda escolar, frustrando o alunado no final do ano letivo; R$235.446,38, deveriam ser utilizados na obra da creche de Tartaruga que está inacabada e faltam recursos para a conclusão; Em restos a pagar na educação ficou R$288.970,00, sem apresentação da folha legal para efetivar o pagamento, criando transtornos para a nova gestão; Desta folha sem base legal, há o desconto de R$60.666,00 em débito a pagar de recolhimentos do INSS; e mais o débito de R$87.633,00 referentes ao terço de férias, “que foi pago em fevereiro pelo atual gestor Cézar de Adério”, destacou o vereador Dúlica, lembrando que, no final das contas, o Fundeb apresentou um saldo negativo de R$77.453,00, dificultando o incio do ano letivo.

Presidenta reconhece que errou

Para surpresa de todos os vereadores, inclusive a própria bancada da oposição, liderada pela vereadora Roberta, a presidenta expressou verdadeira “mea culpa”, como que confessando arrependimento por suas ações. Ela declarou no plenário da Câmara, dirigindo-se aos vereadores da oposição: “O que vocês fizeram, merece os meus aplausos, pois vocês trouxeram respostas. Essa é a função do vereador. Vocês fizeram o papel do vereador. Cabe a mim agora, assim como o vereador Roberto colocou, cabe a mim, assumir que posso ter exagerado no meu pronunciamento, isso não me envergonha”. Declarou a vereadora Roberta, confessando de publico sua possível reflexão, de que não caberia em nenhum momento anterior o exagero daquelas ações.