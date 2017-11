Vereadores comprovam eficiência nos serviços de inclusão social de Milagres

Com a finalidade de ouvir as demandas e fiscalizar os programas de inclusão social do município de Milagres, os vereadores Roberto de Lourival (PCdoB), Jô de Dilza (PSL) e Evanilson Silva (PP), visitaram na semana passada a sede do Centro de Referencia em Assistência Social, cujos programas são mantidos pela Prefeitura. Os edis foram recebidos pelos servidores, participando de reunião com os coordenadores, consolidando um levantamento das atividades oferecidas, dificuldades enfrentadas e projetos futuros.

Na oportunidade a coordenadora do CRAS, Eilane Pinheiro, destacou a qualidade da equipe e o empenho em fazer acontecer o trabalho, mesmo em meio as dificuldades que toda a gestão passa, neste momento de crise econômica.

Foi ouvido também o Coordenador do Cadastro Único (Programa Bolsa Família) Leonardo Lima, que apresentou o relatório encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, mostrando os excelentes frutos do trabalho que vem sendo realizado no município.

“Saímos convencidos de que o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social tem surtido grande efeito na vida daquelas famílias que mais necessitam”, comentou o vereador Evanilson.