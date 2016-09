Vereadora denuncia o caos na saúde em Iaçu

Nesta campanha eleitoral uma das vozes que mais critica as deficiências da saúde do município de Iaçu, é a vereadora e candidata à reeleição, Zorilda Santos de Souza, a popular Zó (PCdoB N° 65.123). Esta semana ela revelou em detalhes os problemas da saúde e criticou o caos que afeta a atenção básica e média hospitalar, considerando como causa principal “a falta de compromisso” do prefeito Nixon Duarte Muniz Ferreira, candidato à reeleição pelo PMDB. “No hospital tínhamos onze especialidades na gestão anterior do prefeito Adelson, que ofertava serviços de ortopedia, ginecologia, ultrasonografia, urologia, oftalmologia e tudo foi se perdendo e hoje não temos mais nada disso, aumentando o desespero da população”, denuncia a vereadora, apontando que o Hospital Municipal Dr. Valdir Medrado vem funcionando precariamente.

Zó tem destacado para seus eleitores e nos discursos em palanques, para grandes multidões que aclamam a volta de Adelson, que antes no setor de saúde não faltavam os exames de laboratório, “sem falar no CAPS onde a prefeitura mantinha um atendimento muito bom, os pacientes faziam ali suas refeições, tínhamos transporte dos distritos e na cidade, e isso nós perdemos”.

A vereadora reclama que “Nixon pecou desde o atendimento com as pessoas carentes, o receber na prefeitura, a maneira do atendimento dele, infelizmente, a equipe dele não foi voltada para aqueles que mais precisam da prefeitura”.

Rompimento

Eleita pelo grupo do prefeito em 2012, a vereadora Zó lembra que chegou a exercer o cargo de Líder do governo, na Câmara Municipal, mas,“logo nos primeiros dois anos percebi que não podíamos continuar juntos. Diante da falta de compromisso do prefeito para com a saúde da população, percebi que não dava pra continuar militando com ele”, ponderou as v ereadeor. Ela enfatiza que sempre trabalhou na saúde como servidora concursada e efetivada, prestando assistência aos pacientes e suas famílias, zelando há 30 pelo bom serviço público da prefeitura, sendo 14 anos no setor de saúde.

“Por ser vereadora e uma pessoa ligada ao prefeito, as pessoas cobravam de mim e eu falava com o prefeito, reclamava na secretaria de saúde e discursava no plenário da Câmara”, disse Zó lembrando que “o prefeito achava que eu estava contra ele, mas minha crítica era positiva, pois eu queria ajudar ele administrar”.

Citando que o prefeito não ouviu nem os vereadores da bancada dele, Zó acrescentou que “foi esse o motivo principal que me fez aderir à campanha pela volta de Adelson”, esclareceu a vereadora Zó.

Militante do PCdoB, um dos maiores partidos de Iaçu, com mais 600 filiados, a vereadora Zó destaca que sua adesão contou com o apoio do deputado federal Daniel Almeida. Junto com ela aderiram também os vereadores Jota que desistiu da reeleição e Carlito de Vavá, que é candidato a vice-prefeito ao lado de Adelson Oliveira (PPS N° 23) o candidato favorito para vencer as eleições.