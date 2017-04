VEREADOR TUPINENSE PARTICIPA DE SEMINÁRIO DO PDT EM BRASÍLIA

O Partido Trabalhista Brasileiro – PDT estará encerrando hoje, 17, o Seminário “O Trabalhismo e a nova gestão pública municipal – Desafios à construção de um mandato transparente e participativo”, que teve início na manhã desta quinta-feira em Brasília, contando com a presença do vereador João Itajair Aragão, o popular Tal, lider da bancada do executivo em Boa Vista do Tupim.

Entusiasmado com o evento, Tal destaca a atualidade do discurso do presidente nacional do partido, ex-ministro Ciro Gomes, que em sua palestra, com sua franqueza peculiar, falou sobre as necessidades nacionais e os caminhos que podem resgatar o país da atual crise politica e econômica. Ele foi recebido aos gritos de “Brasil pra frente, Ciro presidente”, o líder nacional do PDT declarou: “Estou aqui para cumprir a missão que o partido determinar. Se for servir ao meu país na presidência da República, farei com a maturidade adquirida em minha caminhada política e com a energia que nossos jovens vereadores irradiam hoje aqui”, afirmou Ciro com a consciência de quem está preparado para liderar a recuperação do país.

O vereador Tal, que estará de volta a sua terra amanhã, confessa que o evento lhe trouxe embasamento para melhor servir ao povo tupinense, bem como aos planos de mudança empreendidos pelo prefeito Dinho Campos (PSDB) e o vice-prefeito Léo Satélite (PMDB). O evento conta com a participação de mais de 400 vereadores de todo Brasil, numa organização da Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini.