Vereador de Wagner protesta junto à presidenta do TJBA, contra fechamento da Comarca de Utinga

Tem repercutido negativamente em todo o interior da Bahia, a decisão do Tribunal de Justiça em fechar mais de 50 comarcas distribuídas em várias cidades do interior, provocando protestos e manifestações de todas as formas, da população e lideranças, que temem pela redução do acesso ao exercício da defesa dos seus direitos. Da Cidade de Wagner, banhada pelo ameaçado Rio Utinga, na Chapada Diamantina, o vereador Thiago Rocha Ladeia decidiu por enviar uma carta direta para a presidenta do tribunal baiano, desembargadora Maria do Socorro, repudiando o fechamento da Comarca de Utinga, revelando que tal medida trará sérios prejuízos para as cidades de Wagner, Bonito e Utinga.

Veja a íntegra da carta do vereador: