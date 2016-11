Vereador adverte que salarios do legislativo de Milagres já foram aumentados

Em contato direto com a redação do jornal O Paraguaçu, o vereador de Milagres, Roberto Santos Ribeiro, popular Roberto de Lourival (PC do B), informa que os salários dos vereadores foram aumentado desde antes do período eleitoral, quando os subsídios que eram R$1.800,00 e saltou para o valor R$4.000,00. Naquela mesma sessão do Legislativo foram aprovados os salários do Poder Executivo, cabendo para o cargo de prefeito o salário de R$13.000,00, enquanto para o vice prefeito o vencimento é de R$6.500,00. Os secretários municipais e cargos de 1° escalão também foram majorados para o valor mensal de R$5.000,00.

O vereador Roberto esclareceu também que na sessão desta quinta-feira (10/11), será apreciado dois projetos de lei, um que propõe o criação de o cargo de confiança de Tesoureiro, com salário de R$2.000,00 e outro que defende a criação de diárias para os vereadores e funcionários do Legislativo, quando em missão fora do município.

“Sou contra a criação do cargo de tesoureiro”, confessa Roberto de Lourival, acrescentando que é a favor da criação das diárias para o Legislativo, como forma de assegurar eficiência nas atividades externas. O edil informa que serão criadas 9 diárias mensais, no valor de R$200,00, para distribuir entre os vereadores em real necessidade de viagens a serviço do Legislativo. Como exemplo, cita as viagens nas Inspetorias do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para fiscalizar as contas do Executivo. A diária só estará disponível se houver caixa para atender tal demanda.

Roberto revela que a diária só será no valor teto de R$200,00 se a viagem implicar em pernoite. Em casos de ida e volta no mesmo dia, a diária terá o valor de R$100,00. O vereador considera que as diárias são justas e fortalecerá os serviços a bem da população de Milagres.