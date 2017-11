UTINGA PODERÁ TER CAMPUS DE AGRONOMIA DA UNEB

A Chapada Diamantina poderá receber em breve a instalação do seu primeiro Campus Universitário de Agronomia, uma proposta que há muito tempo a comunidade estudantil de Utinga tem reivindicado à classe política. Nesse sentido, o prefeito Joyuson Vieira Santos (PSL) esteve quinta-feira 17, em audiência com o governador Rui Costa (PT), tendo dentre outras solicitações, apresentado o pedido de instalação em Utinga, de um Campus de Agronomia da UNEB. O prefeito esteve acompanhado pelo deputado estadual Marcelo Nilo (PDT), que também defende esse pleito de interesse regional, para a oferta de cursos ligados à área agrícola.

O pedido se pauta no fato de que a região tem sua economia predominantemente agrícola, mas, com pólos universitários limitados na área, além distantes da região. Joyuson defendeu em seu pedido a oferta de cursos para a capacitação de mão de obra e o desenvolvimento de técnicas que melhorem a produção agrícola e a relação do homem com o campo.

Polo agrícola

O município de Utinga conta com a infraestrutura adequada para a instalação do Campus de Agronomia, salienta o prefeito Joyuson, indicando a Fazenda Experimental do próprio Governo do Estado, onde está localizado o antigo Centro de Capacitação e Treinamento da extinta EBDA. O local dispõe de boas e conservadas instalações como alojamento, laboratório, pivô central ativo, vasta área para produção, salas de aula, refeitório, banco de sêmen bovino, auditório e ala administrativa, além de espaço para futuras ampliações.

O prefeito revelou que o governador Rui Costa acolheu com entusiasmo a solicitação do município, e assegurou ao gestor Joyuson que não medirá esforços para torná-lo realidade. Conforme Joyuson, o governador se comprometeu em agendar para breve, uma visita ao município, para conhecer de perto o espaço relacionado. “Esta conquista será muito importante não só para Utinga, mas para toda a região da Chapada Diamantina”, saleintou Joyuson.