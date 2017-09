Universidade Federal no interior da Bahia abre concurso com salários até R$ 9.585,67

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) está com concurso aberto para 41 vagas de professor em diversas áreas. As oportunidades são para atuar nos campi de Petrolina-PE, São Raimundo Nonato-PI, Juazeiro-BA e Paulo Afonso-BA. Os requisitos são graduação na área de atuação, além de especialização e titulação em nível de mestrado ou doutorado, conforme a área. Os salários variam entre R$ 2.426 e R$ 9.585,67, mais auxílio alimentação de R$ 458,00 mensais.

As inscrições vão até o dia 15 pelo site www.concurso.univasf.edu.br. As etapas do concurso serão prova escrita, aptidão didática, defesa de memorial e títulos. As provas estão previstas para os dias 20 e 27 de outubro em Petrolina ou Juazeiro. As informações são do site Correio 24hs.

Fonte: Politica LIvre