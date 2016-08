União de Dinho e Hiran amplia margem de vitória do PSDB em Boa Vista do Tupim

Líderes abraçam entusiasmados a união de Dinho e Hiran. [/caption] A grande expectativa do eleitorado boavistense em torno da esperada celebração de harmonia entre os dois maiores líderes da politica local, consolidou-se na noite deste sábado, 23. Os dois ex-prefeitos, Dinho Lopes e Hiran Campos, cujos mandatos elevaram a economia, a inclusão social e a qualidade dos serviços públicos do município, deram as mãos e abraçaram-se no propósito de derrotar o PT nas próximas eleições de 2 de outubro. O ato histórico da união ocorreu durante reunião na residência do vereador Teco Buda, no Distrito do Zuca, sepultando de uma vez por todas as especulações semeadas pelos petistas de que havia rivalidade entre os dois.“Hiran é um líder muito sensato, tranquilo, que ajudou muito na melhoria da qualidade de vida de nossa terra”, disse o pré-candidato a prefeito Dinho, acrescentando que “nunca houve nenhum dissabor ou divergência politica entre nós dois”. Entre os aplausos dos pré-candidatos a vereador e lideres presentes, Hiran afirmou sorrindo e brincando: “Nos dois somos como marido e mulher, pode ocorrer umas unhadas, mas a gente nunca se separa”. Em seguida os dois foram em caravana para continuar celebrando a paz no Assentamento Grotão.