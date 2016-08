União de César e Marcos pode acabar com o império de Galego em Milagres

A hegemonia política do prefeito Raimundo Santos Silva Galego, no município de Milagres, parece que está com os dias contados, depois que as oposições uniram seus maiores líderes políticos, o jovem empresário César de Adério (PP), que é filho do ex-prefeito Adério Moura Machado (1997 a 2000), com o vereador por três mandados e ex-candidato a prefeito, Marcos Queiroz (PMDB), que quase derrotou Galego nas eleições de 2012, quando recebeu 3.249 votos.

Durante as convenções realizadas no dia 5/8, a data limite do TRE, as conversações evoluíram e os dois líderes oposicionistas abraçaram a mesma causa, libertar milagres da dominação corrupta sustentada por Galego, há quase 15 anos.

Condenado por corrupção

O império da corrupção em Milagres era tão grande que a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia determinou a prisão do prefeito Galego e do ex-prefeito do município, o médico João Evandro Silva Santos, no dia 26 de julho. Os dois sócios da corrupção na prefeitura, foram condenados pela Justiça a cumprir dois anos e oito meses (Galego) e a dois anos e quatro meses de detenção (João Evandro). A pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade, pagamento de multa, perda do cargo de prefeito (no caso de Raimundo Silva), inabilitação para o exercício da função pública e inelegibilidade por cinco anos. Conforme a Corregedoria do Ministério Público que apresentou a denuncia, os crimes ocorreram no decorrer dos anos de 2001 a 2004 e 2005 a 2007. Desmoralizado pela justiça, o corrupto Galego raramente aparece em público.