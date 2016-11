UNEB de Itaberaba continua ocupada e pode impedir a aplicação das próximas provas do ENEM

Completou nesta segunda-feira, 31/10, uma semana que os estudantes da UNEB, Campus XIII de Itaberaba, ocuparam as dependências da Universidade como forma de protestar contra as medidas consideradas “abusivas do ilegítimo presidente Michel Temer”, conforme pronuncias dos acadêmicos, inclusive contra a PEC 241 que prevê o congelamento e corte dos gastos público com saúde, educação e assistência social, durante vinte anos, reagindo também contra a Medida Provisória 746, que estabelece mudanças radicais no ensino médio.

O movimento de ocupação conta com estudantes dos respectivos cursos de História, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia e Letras. De acordo com os manifestantes, está acontecendo nas escoas da Rede municipal e estadual da cidade de Itaberaba “aulas púbicas” de conscientização sobre os riscos que essa PEC pode provocar na vida das pessoas, sobretudo dos mais pobres do ponto de vista da retirada de direitos.

Assembleia de avaliação

Conforme os lideres do movimento a ocupação vai continuar por tempo indeterminado como forma de pressionar o Senado Federal a se recusar aprovar esse Projeto de Emenda constitucional, já que o mesmo já foi a provado na Câmara dos Deputados. Os lideres do movimento lamentam por ter que impedir aplicação das provas do ENEM nas dependências da UNEB de Itaberaba, no próximo final de semana, no entanto eles entendem que essa é uma das poucas formas que tem para chamar a atenção do governo Federal para suas reivindicações.

Em nota, o movimento estudantil que ocupa a universidade disse que a decisão foi tomada em assembleia e convidou os manifestantes para uma assembleia geral na segunda feira (31) as 19h00 no campus para decidir os próximos passos do movimento em diálogo com a diretora do Campus XIII, Mestra Maeve Mascarenhas e os representantes dos colegiados.