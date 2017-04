TV Bahia pede desculpas ao prefeito Adelson Oliveira, de Iaçu, por veicular noticia falsa

A TV Bahia, a maior rede de televisão do estado, pediu desculpas na manhã desta quarta-feira, 05, ao prefeito Adelson Souza Oliveira (PPS), em seu programa Jornal da Manhã, que vai ao ar todas as manhãs, reconhecendo que divulgou noticia falsa em sua programação, na terça-feira, 4, ferindo os direitos da autoridade pública de Iaçu.

Na nota, os dois apresentadores, Jessica Smetak e Ricardo Ishmael, retificaram a noticia falsa que haviam divulgado anteriormente, quando disseram que a Justiça Eleitoral indeferiu o pedido de registro da coligação do prefeito Adelson, e que o mesmo foi afastado do cargo por decisão do TRE. Praticamente, como que pedindo desculpas ao prefeito iaçuense, a apresentadora Jessica Smetak iniciou dizendo: “Olha, ontem nós divulgamos aqui no Jornal da Manhã, que a Justiça Eleitoral impugnou a eleição do prefeito de Iaçu, Adelson de Oliveira. Nós erramos (reconheceu de público a Rede Bahia), na verdade o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o pedido de registro da Coligação Um Novo Sonho Para Iaçu, que escolheu Adelson de Oliveira candidato a prefeito”.

Logo em seguida o outro âncora do programa, Ricardo Ishmael, continuou corrigindo a noticia ao vivo: “A decisão da justiça foi baseada em supostas irregularidades na inscrição de filiados do PCdoB, que votaram na escolha da chapa que concorreu nas eleições. A decisão do TRE foi publicada ontem no Diário de Justiça eletrônico, e a assessoria jurídica da coligação pode entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral até sexta feira”.

Retomando a condução da retificação, a jornalista Jessica Smetak declarou: “Em nota o prefeito de Iaçu declarou que a decisão do TRE não afeta o seu mandato e nem determina a realização de uma nova eleição”.

A oposição ficou “piu”

Diferente da segunda-feira, 3, quando as oposições saíram pelas ruas da cidade, no final da tarde, causando o maior alerde com foguetório e carreata, com carro de som propalando a falsa noticia com todo alvoroço, hoje, a comunidade iaçuense amanheceu tranquila. “A fofoca sumiu das ruas e os oposicionistas se calaram e não disseram mais nem um piu”, observou o presidente do PCdoB, o ambientalista Victor Hugo, que concedeu entrevista exclusiva para a redação de O Paraguaçu, em que revela todas as tramas dos bastidores da falsa noticia espalhada pelos oposicionistas, e que chegou a comprometer a credibilidade da TV Bahia. A entrevista será publicada amanhã neste portal de jornalismo, com exclusividade.

Acesse o link e veja o vídeo com a retificação da TV Bahia: http://g1.globo.com/bahia/jornal-da-manha/videos/t/edicoes/v/correcao-justica-eleitoral-indefere-pedido-de-registro-de-coligacao-do-prefeito-de-iacu/5778574/