Tribunal Superior Eleitoral aponta os candidatos a prefeito mais ricos da Bahia

O site Divulgacand 2016 trás esse ano uma lista com os mais ricos candidatos a prefeito de cada cidade. Na Bahia, os 20 mais ricos possuem patrimônios avaliados entre pouco mais de um milhão e meio até quarenta e cinco milhões de reais. Os três primeiros colocados são, respectivamente: Nilo Coelho (PSDB), Guanambi, com R$ 45.317.539,25; Lúcio Pinto (PMDB), Porto Seguro, com R$32.012.992,00; e o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), com R$ 27.886.721,62.

A lista trás ainda nomes de prefeitos e candidatos da região metropolitana de Salvador, como o município de Simões Filho, cujo candidato Cézar Diesel (PRB), desponta como o décimo terceiro mais rico do Bahia, com uma fortuna avaliada em R$2.313.336,46.

A grande surpresa, porém, foi o candidato a prefeito de Candeias, Dr. Pitágoras, que é citado entre os mais ricos dos 30 maiores municípios da Bahia. Pitágoras Ibiapina (PP), teve patrimônio avaliado em quase 1 milhão de reais. Segundo dados do TSE, o vereador e médico possui R$ 829.200,00 reais.

Confira lista dos 20 mais ricos do Estado.

Nilo Coelho (PSDB) – R$ 45.317.539,25 – Guanambi

Lúcio Pinto (PMDB) – R$ 32.012.992,00 – Porto Seguro

ACM Neto (DEM) – R$ 27.886.721,62 – Salvador

Raimundinho da JR (PRB) – R$ 19.278.356,86 – Dias D’Ávila

Fernando Gomes (DEM) – R$ 14.182.484,00 – Itabuna

Fábio Lauck (PRB) – R$ 13.838.493,74 – Luís Eduardo Magalhães

Antônio Henrique (PP) – R$ 12.934.844,68 – Barreiras

Paulo de Deus (PMDB) – R$ 5.598.912,56 – Paulo Afonso

Jairo Carneiro (PP) – R$ 5.264.485,01 – Feira de Santana

Doutor Mangabeira (PDT) – R$ 3.569.263,06 – Itabuna

Cláudio Silva (PP) – R$ 3.510.122,97 – Salvador

Zito Barbosa (DEM) – R$ 3.020.390,44 – Barreiras

Raimundo da Cruz Bastos (Pompílio) – R$ 2.128.102,53- Conceição da Feira R$ 2.128.102,53

Cézar Diesel (PRB) – R$ 2.313.336,46 – Simões Filho

Dr. Everaldo Júnior (PSDC) – R$ 2.290.000,00 – Santo Antônio de Jesus

Ricardo Moura (PMDB) – R$ 1,600.000,00 – Valença

Adriano Alcântara (PSDB) – R$ 1.300.435,14 – Itapetinga

Wilson Cota (PMDB) – R$ 1.431.752,72 – Casa Nova

Márcio Reis (PSC) – R$ 1.328.900,00 – Alagoinhas

Márcio Feitosa (PRP) – R$ 1.656.187,90 – Juazeiro

Zé Raimundo (PT) – R$ 1.696.497,10 – Conquista

Confira também os mais ricos dos 30 maiores municípios da Bahia

Salvador

ACM Neto (DEM) – R$ 27.886.721,62

Cláudio Silva (PP) – R$ 3.510.122,97

Feira de Santana

Jairo Carneiro (PP) – R$ 5.264.485,01

Conquista

Zé Raimundo (PT) – R$ 1.696.497,10

Camaçari

Luiz Caetano (PT) – R$ 450.232,00

Itabuna

Fernando Gomes (DEM) – R$ 14.182.484,00

Doutor Mangabeira (PDT) – R$ 3.569.263,06

Juazeiro

Márcio Feitosa (PRP) – R$ 1.656.187,90

Lauro de Freitas

Moema Gramacho (PT) – R$ 306.974,26

Ilhéus

Professor Reinaldo do Ibec (PRTB) – R$ 815 mil

Jequié

Marcos Ferreira (PSOL) – R$ 410.852,92

Teixeira de Freitas

Caio Checon (SD) – R$ 591.928,23

Alagoinhas

Márcio Reis (PSC) – R$ 1.328.900,00

Barreiras

Antônio Henrique (PP) – R$ 12.934.844,68

Zito Barbosa (DEM) – R$ 3.020.390,44

Porto Seguro

Lúcio Pinto (PMDB) – R$ 32.012.992,00

Simões Filho

Cézar Diesel (PRB) – R$ 2.313.336,46

Paulo Afonso

Paulo de Deus (PMDB) – R$ 5.598.912,56

Eunápolis

Robério Oliveira (PSD) – R$ 677.799,90

Santo Antônio de Jesus

Dr. Everaldo Júnior (PSDC) – R$ 2.290.000,00

Valença

Ricardo Moura (PMDB) – R$ 1,6 milhão

Candeias

Dr. Pitágoras (PP) – R$ 829.200,00

Guanambi

Nilo Coelho (PSDB) – R$ 45.317.539,25

Jacobina

Dr. Rui Macedo (PMDB) – R$ 585.335,96

Serrinha

Ferreirinha (PR) – R$ 801.791,35

Senhor do Bonfim

Gorete Braz (PR) – R$ 1.138.000,00

Luís Eduardo Magalhães

Fábio Lauck (PRB) – R$ 13.838.493,74

Dias D’Ávila

Raimundinho da JR (PRB) – R$ 19.278.356,86

Itapetinga

Adriano Alcântara (PSDB) – R$ 1.300.435,14

Irecê

Elmo Vaz (PSB) – R$ 725.542,86

Campo Formoso

Elmo (DEM) – R$ 389 mil

Casa Nova

Wilson Cota (PMDB) – R$ 1.431.752,72

Bom Jesus da Lapa

Eures Ribeiro (PSD) – R$ 638.613,48