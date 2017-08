Tribunal Superior do Trabalho abre 52 vagas em concurso e salários chegam a R$10,4mil

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) divulgou no dia 10 de agosto o edital de abertura do concurso público para servidores. A oferta é de 52 vagas, além da formação de cadastro reserva, sendo três vagas para pessoas com deficiência e nove para negros.

De acordo com o edital, as oportunidades são para cargos de nível médio ou superior com salários que variam de R$ 6.376,41 a R$ 10.461,90, respectivamente.

Para analistas judiciários, os candidatos precisam ter formação em direito (3), tecnologia da informação (2), contabilidade (1) e em qualquer curso de graduação para as áreas administrativa e de taquigrafia. Já para nível médio, há 22 chances para técnico judiciário da área administrativa, duas para segurança judiciária e 17 para programação (que exige curso técnico).

As inscrições poderão ser feitas de 17 de agosto a 22 de setembro, pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), que é a banca organizadora da seleção. As taxas de participação vão de 80 a R$ 120.

As provas objetivas e discursivas para alguns cargos serão aplicadas em 19 de novembro, pela manhã para cargos de nível médio e à tarde para nível superior.

Por Gazeta Online