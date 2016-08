Trégua:Chapada Diamantina socorrida pela chuva

Ela foi muito esperada durante o fim do ano passado, tardou, mas agora a chuva deu o alívio que os moradores, visitantes e amantes da natureza tanto desejaram para a Chapada Diamantina, que há mais de 70 dias sofreu com queimadas intensas. A notícia que havia era a extinção dos focos, quando no último sábado (2) foram identificados os incêndios em Palmeiras, Mucugê, Lençóis e Ibicoara.

Desde o domingo (3) as chuvas chegaram à região, ajudando no combate ao fogo, mas ainda de forma tímida. Já nesta segunda-feira (4) praticamente todas as cidades afetadas, principalmente as citadas, estiverem debaixo de chuva. A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) estaria se preparando para realizar voo de monitoramento nesta terça-feira (5) para avaliar a extensão dos focos com a chegada das chuvas.

O clima seco e de muito vento sempre foi um argumento muito utilizado para explicar o descontrole dos incêndios que “brotaram” em vários pontos da Chapada Diamantina, desmatando e assassinando animais de toda espécie. Agora, com a chegada da chuva e a espera por mais, afinal as previsões para imensa parte da Bahia são de chuva pelo menos até o fim desta semana, a expectativa é do fim desse ciclo de cinzas na região.

Em municípios como Jacobina e Mairi já sofrem problemas por conta das chuvas. Raios, árvores sendo arrancadas pelo vento e destruindo carros, esses são os efeitos da virada no clima da Bahia.

Fonte: Jornal da Chapada