TRAGÉDIA DA GUERRA CIVIL DA SIRIA: 50 mil estão esperando a morte chegar, prestes a ser vítimas de um massacre em Aleppo

No leste de Aleppo, recém-retomada pelas forças do presidente Bashar al-Assad, 50 mil civis continuam sitiados, “só esperando a morte chegar, prestes a ser vítimas de um massacre geral”.

Quem afirma é o prefeito exilado da cidade síria, Brita Hagi Hasan, que na quinta-feira fez um dramático apelo por ajuda aos líderes da União Europeia, reunidos em Bruxelas.

“O que precisamos agora são ações, não novas declarações. Porque as crianças e mulheres estão sendo baleados enquanto esperam”, repetiu ao longo do dia em um encontro bilateral com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, em um discurso diante dos governantes europeus e, posteriormente, em entrevista à BBC Brasil.

Descrédito

Hassan foi eleito em dezembro de 2015 como presidente do Conselho Municipal de Aleppo, estrutura administrativa civil equivalente a uma prefeitura criada em março de 2013 na cidade então controlada pelo Exército Sírio Livre, leal ao movimento de oposição Conselho Nacional Sírio.

Ferido durante um bombardeio em julho passado, ele deixou a cidade para se tratar em um hospital da região e, com a intensificação do cerco feito regime de Assad, não pôde mais voltar.

Desde então, vive “em várias áreas liberadas” do país, como descreve com precaução, e viaja com frequência à Europa para pedir ajuda aos governos ocidentais.

Aos olhos de Hassan, a Organização das Nações Unidas “perdeu toda a legitimidade” ao fracassar na tentativa de impor uma trégua humanitária em Aleppo, repetidamente bloqueada pelo veto de Rússia no Conselho de Segurança.

“Os crimes de guerra e contra a humanidade que foram cometidos na Síria na verdade mataram também o que chamamos de legislação internacional. Nossa última esperança repousa em uma solução fora do Conselho de Segurança.”

Ao Brasil, ele pede que “simplesmente implemente a legislação internacional e considere que este regime (liderado por Assad), que matou mais de 500 mil pessoas e desalojou 12 milhões, perdeu a legitimidade”.

Os brasileiros também poderiam ajudar os civis sírios enviando ajuda humanitária às regiões que estão recebendo refugiados, disse.

“Esse enorme êxodo forçado de população, que em si é um crime de guerra, criará grandes necessidades em matéria de habitação, alimentação, saúde, especialmente nesse período de inverno (no Hemisfério Norte)”, observou.

Mea culpa

O relato de Hassan foi considerado “deprimente” pela chanceler alemã, Angela Merkel, e “arrepiante” pelo primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy.

Ainda assim, a declaração conjunta dos líderes europeus se limitou a “condenar energicamente” o cerco a Aleppo e a prometer estudar “todas as opções possíveis” para deter o conflito sírio.

Em entrevista coletiva, Tusk admitiu a ineficiência da UE em solucionar o conflito sírio, mas pediu que o mundo pare de culpar o bloco pela tragédia humanitária no país.

“É importante que sejamos francos: é impossível parar esse conflito à força. A UE não tem intenção ou capacidade de usar esse tipo de método. Mas, por favor, parem de culpar a UE, porque os países europeus não são a razão pela qual presenciamos hoje essa tragédia em Aleppo e outras partes de Síria”, afirmou, visivelmente emocionado.

“O que podemos oferecer é diplomacia, e acho que podemos dizer que conseguimos alguns resultados importantes na abertura de corredores humanitários. Todos os nossos serviços diplomáticos estão trabalhando duro para isso.”