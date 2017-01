Tendo recebido uma prefeitura arrasada, o prefeito Ivan Almeida enfrenta dificuldades para superar o caos em Ibiquera

Ao assumir a prefeitura do município de Ibiquera, no dia 2, o prefeito Ivan Claudio de Almeida (PMDB) afirma que encontrou uma verdadeira “terra arrasada”, onde o povo extremamente carente vivia desassistido de tudo, sem saúde, sem médicos e sem remédios. A cidade estava tomada pelo lixo e o abandono. Até a frota de transporte escolar encontra-se danificada a merecer reparos, ambulâncias quebradas ou rodando sem manutenção adequada, colocando em risco a vida dos pacientes. Os postos de saúde e escolas não receberam sequer a limpeza de pintura para garantir a higiene nos últimos anos. “O município e a administração pública de Ibiquera eram tratados como se tudo fosse um patrimônio familiar, em total desrespeito ao interesse público”, desabafou o novo prefeito Ivan Almeida.

Queima de arquivos

Pior ainda foi constatar que foram destruídos, apagados dos computadores, todos os bancos de dados da matricula escolar, prejudicando a preparação do novo ano letivo; além de eliminar os arquivos dos programas Bolsa Família (PBF), Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e até os arquivos do Programa de Saúde da Família (PSF), que foram apagados com o intuito de tumultuar e prejudicar a nova administração.

Para revelar diante da população o caos que encontrou, o prefeito Ivan montou na Praça São José, em frente da prefeitura, uma exposição de todos os veículos sucatados, abandonados e sem manutenção pelo ex-prefeito Rildo Kleber Ramos (PSD), que, na fase de transição não prestou nenhuma informação, criando obstáculos para o funcionamento da comissão.

Saúde caótica

Considerado como principal unidade de saúde, o Posto de Atendimento 24 horas, localizado na Praça São José, quase que não atendia hora nenhuma, pois se encontra com as paredes sujas e fedidas, sem equipamentos, camas e macas enferrujadas e sem os instrumentos e insumos essenciais para o atendimento de emergência. “Inadmissível manter um Posto nessa imundice para cuidar da saúde do povo”, reagiu indignado o prefeito Ivan, ao adentrar no recinto da unidade acompanhado por sua equipe.

A nova gestão constatou que a Farmácia Básica não dispunha de aparelhos de ar condicionado, para estabilizar a temperatura dos medicamentos, muito menos a conservação de vacinas que exigem refrigeração. “Suspeita-se que foram aplicadas vacinas deterioradas, nas últimas campanhas de vacinação”, revela o prefeito Ivan, classificando tal atitude como crime.

O traslado de pacientes para atendimento em Itaberaba, Ruy Barbosa, Feira de Santana ou Salvador, ocorria através de duas ambulâncias, nas quais se verificou que a suspensão e mecânica sem manutenção, colocava em risco os pacientes e motoristas.

Frota deteriorada.

Os equipamentos da prefeitura, veículos e máquinas pesadas encontram-se bastante prejudicados por falta de manutenção e mesmo abandono proposital, por parte da administração anterior. Revela o prefeito Ivan Almeida, denunciando que uma caçamba semi-nova ficou há anos encostada, sem manutenção, enquanto o ex-prefeito contratou outra superfaturada onerando a prefeitura.

As máquinas e equipamentos doados pelo governo federal, do Programa PAC 2, como Retro Escavadeira, Trator de Esteiras, Patrol, Caçamba, Carro Pipa e até ônibus escolares, encontram-se sem manutenção adequada, pneus carecas e alguns sem pneus para rodagem. O prefeito Ivan revela que o único carro pipa em funcionamento, era utilizado para abastecer a fazenda do prefeito ou as propriedades dos familiares e apaniguados, apesar da seca que o município atravessa, onde muitos agricultores familiares padecem sem água potável.

Diante de tamanhas dificuldades, o prefeito Ivan montou uma equipe qualificada de secretários e assessores, e vem desenvolvendo ações pontuais de recuperação dos postos de saúde, contratação de médicos, odontólogos e enfermeiros, promovendo mutirões de limpeza da cidade. Entusiasmado e comprometido com a missão administrativa, Ivan promete erguer uma nova Ibiquera em cima do caos que encontrou.