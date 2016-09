TEMER TIRA 19 CIDADES BAIANAS DE PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM AEROPORTOS, INCLUSIVE ITABERABA

O novo presidente da República, Michel Temer, decidiu reduzir de 270 para 53 o número de aeroportos que serão beneficiados pelo programa de investimentos federais em aviação regional; na Bahia, 21 cidades seriam contempladas pelo programa, incluindo Salvador, mas o novo formato só mantém Vitória da Conquista e Barreiras; O pacote foi lançado pela ex-presidente cassada Dilma Rousseff (PT), para obras de ampliação a partir de 2017; o ministro dos transportes, Maurício Quintella, diz que a cúpula do governo não viu a necessidade daquela quantidade para dar início ao programa.

21 aeroportos excluídos na Bahia

O presidente Michel Temer (PMDB), decidiu reduzir de 270 para 53 o número de aeroportos que serão beneficiados pelo programa de investimentos federais em aviação regional.

Na Bahia, 21 cidades seriam contempladas pelo programa, incluindo Salvador, mas o novo formato só mantém Vitória da Conquista e Barreiras. O pacote foi lançado pela presidente cassada Dilma Rousseff (PT), para obras de ampliação a partir de 2017.

O ministro dos Transportes, Aviação Civil e Portos, Maurício Quintella Lessa, justificou que a cúpula do governo provisório não viu a necessidade daquela quantidade para dar início ao programa.

“Chegamos à conclusão de que não seriam necessários 270 aeroportos para iniciar um programa realista que atenda aos Estados, à demanda e às empresas”, disse ele ao jornal Folha de São Paulo.

O plano de desenvolvimento da aviação regional foi lançado em dezembro de 2012, com investimento estimado na época de R$ 7,3 bilhões, mas quase nenhum projeto saiu do papel nesse período.

Quintella disse que a nova lista é “bem mais realista” e adequada à situação financeira do governo federal. Com a reformulação do programa, serão necessários R$ 2,4 bilhões para investimentos até 2020. Além dos 53 aeroportos, o governo disse que pretende criar lista com 123 unidades que poderão receber investimentos à medida que a situação econômica melhorar, ou se os Estados assumirem os projetos.

Quintella disse também que o governo exigirá que as cidades escolhidas deverão apresentar garantias de que as leis locais preservarão as áreas no entorno dos aeroportos para que não tornem inviável no futuro o uso dos terminanais por causa de construções inadequadas. Também está em estudo uma parceria com o Sebrae para qualificação dos gestores.

O aeroporto de Itaberaba

O Aeroporto de Itaberaba ocupa uma posição estratégica para a aviação comercial o desenvolvimento da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu, bem como de toda a Chapada Diamantina. Ele foi construído por volta dos anos 90 e ganhou uma reforma significativa em 2010. Ele está situado no KM 4 da rodovia BA-233 (Itaberaba-Ipirá). Sua pista, tem uma média de comprimento equivalente a 1.200 metros e uma largura de 30m. Completamente pavimentada por asfalto, é considerada uma pista própria para decolagens e pousos noturnos. Atualmente, encontra-se interditado pela ANAC, por necessidades de revisão e adequações, sendo proibido o uso e para pousos e decolagens.

Está localizado sob as seguintes coordenadas geográficas: Longitude: -40º 16′ 02″ W; Latitude: -12º 30′ 02″ S; Operação: diurna e noturna; Classificação: Aeroporto Público; Altitude: 283 m.

Com uma boa infraestrutura para receber voos de aviões de pequeno porte, o Aeroporto de Itaberaba é reconhecido pelos setores comerciais como uma ferramenta indispensável para alavancar os atuais níveis de desenvolvimento econômico local. No presente momento, a classe política deve se articular no sentido de evitar que o Governo Temer anule de vez os investimentos previstos para que a aviação comercial chegue a Itaberaba. (Com informações do Brasillink.net).