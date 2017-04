Tayrone Cigano e Daniel Viera têm espetáculos confirmados na Festa dos Vaqueiros de Milagres

Dois grandes nomes da música nacional, Tayrone Cigano e Daniel Viera, já estão confirmados para os espetáculos musicais durante a

Festa dos Vaqueiros de Milagres 2017, no Governo da Reconstrução. A anúncio desses dois grandes shows, parte de uma grade repleta de novas atrações, foi feito nesta segunda-feira, 3, pelo prefeito Cézar Rotondano Machado (PP), o popular Cézar de Aderio, numa roda de amigos com o vice-prefeito Marcos Queiroz e vários secretários municipais. Doravante, a cada momento dos avanços da organização da festa, o prefeito disse que estará anunciando as novas atrações que forem contratadas.

Sucesso cigano

A escolha do consagrado cantor do arrocha, Tayrone Cigano, assim como a indicação de Daniel Viera, obedeceu a uma estratégia de consulta popular através das redes sociais, onde os internautas opinaram sobre as alternativas oferecidas pela Comissão Organizadora da festa.

Celebrando uma nova fase na carreira, o ídolo baiano Tayrone chega para o show em Milagres, apresentando uma nova performance musical, sempre no ritmo do arrocha que o consagra como o cigano apaixonado. Para o publico da Festa dos Vaqueiros de Milagres, o cantor estará interpretando sucessos nacionais como a músdica “O Homem Chora Sim”, assim como “Dez Dias”, uma nova criação que se destaca no novo DVD lançado no final do ano passado. Ambas trazem a sua marca registrada: o arrocha apaixonado. “Desde o início eu sempre gostei de músicas românticas, apaixonadas e que falam de amor. Mas também falam um pouco do cotidiano da gente, da realidade da vida, de cachaça e de sofrência”, comenta o cantor.

Sertanejo arretado

O cantor sertanejo Danniel Vieira é outra grande atração anunciada pelo prefeito Cézar de Adério, parda animar a Festa dos Vaqueiros de Milagres no Governo da Reconstrução. Depois da polêmica durante o Carnaval de Salvador, onde levou o ritmo sertanejo para animar o povão, competindo com o axé music, Daniel chega a Milagres para uma forte cantoria do sertanejo universitário.

Durante a polêmica na capital baiana, ele negou que o seu estilo descaracterizaria o Carnaval de Salvador. “Eu sou baiano, sou música baiana, feita na Bahia. Não interessa se eu sou pagodeiro ou sertanejo, o que interessa é que eu sou baiano e quero também brincar o carná”.