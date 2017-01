Sumiço de HDS, frota sucateada, desordem administrativa, contas zeradas e funcionalismo atrasado, dificultam a retomada administrativa em Nova Redenção

Fala-se que a mulher quando assume uma função administrativa, a eficiência e o zelo são evidentes. Mas, não foi assim na prefeitura de Nova Redenção, onde a ex-prefeita Anna Guadalupe Pinheiro Luquini Azevedo (PSD), em seu primeiro mandato, deixou um rastro de desordem administrativa, que, somados ao desaparecimento de HDS dos computadores da prefeitura e a falta de pagamento dos servidores municipais, revelam praticas ilícitas e crimes contra o bem público, que ela se comprometeu a zelar durante seu mandato de 4 anos Mandato este que foi encerrado sob um clima de terra arrasada. Esta é a avaliação feita pela atual prefeita Guilma Rita de Cassia Gottschall da Silva Soares (PT), a partir do dia 2, quando assumiu o mandato sem o processo de transição. O primeiro ato da nova prefeita foi decretar situação de emergência e instaurar auditoria geral na prefeitura.

Transição na justiça

Eleita com o apoio maciço de 59,65% dos eleitores, Guilma Soares derrotou sua oponente com 945 votos de frente. “De mulher pra mulher – comenta a prefeita Guilma – por nossa sensibilidade feminina, não esperávamos que ela fosse capaz de deixar o município em tamanha desordem, prejudicando o funcionalismo e toda a população”. Conta a prefeita que nem mesmo a transição ocorreu. “Foi criada a comissão que não funcionou. Esperamos agenda em dezembro, mas, logo após a derrota eleitoral, a ex-prefeita ausentou-se pra Salvador com o tesoureiro e, só dia 27 de dezembro é que chamou para uma reunião, apresentando relatórios que não recebemos, pois já havíamos judicializado o descumprimento da resolução da transição”.

Caos administrativo

O esposo da prefeita Guilma, o advogado e ex-prefeito do município por dois mandatos, Ivan Soares, que atualmente responde como secretário de saúde, denuncia que “todos os HDS dos computadores da prefeitura foram subtraídos, surrupiados”. A prefeitura não dispõe de nenhuma base de dados. Os setores administrativos, tributos, financeiro e de pessoal, “foram solapados”. Com o desaparecimento dos sistemas e dados, estão prejudicados todos os programas sociais. Revela o ex-prefeito Ivan, que os sistemas de educação, programas PDDE, PAR e Simec, que deveriam ser alimentados no dia 28 de dezembro, desapareceram. “Ficam prejudicados os estudantes e o sistema de ensino, pois o município enfrentará dificuldades para ter o repasse desses recursos no inicio do ano letivo”, reagiu Ivan Soares indignado.

Além da rede escolar, estão prejudicados com o extravio dos HDS, os programas sociais Bolsa Família, Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e até os arquivos do Programa de Saúde da Família (PSF).

Estamos em auditoria

Quem chega à prefeitura da cidade, se depara logo com os cartazes avisando ao povo que “Estamos em Auditoria”. Sob os cuidados de uma equipe especializada da empresa Comune Consultoria, vinda da capital baiana, a prefeita Guilma Soares espera identificar as causas do caos administrativo para poder cobrar responsabilidades pelos danos causados ao município.

Para tocar os serviços “tivemos que comprar novos computadores e HDS para substituir os que surrupiaram”, informa o secretário Ivan Soares. Ele destaca que a prefeita não teve acesso a nenhuma conta bancária, devido a um processo demorado junto ao Banco do Brasil, que depende da Regional de Pernambuco. Até o momento a nova equipe administrativa não teve acesso aos extratos, nem emissão de cheque e TEDS, expedidos pela ex-prefeita. “Os cofres devem estar vazios”, lamenta a nova prefeita diante de tantos problemas a resolver.

A prefeita Guilma confirma que em dezembro o município recebeu R$2,6 milhões, entretanto, o funcionalismo está sem receber dezembro, 1/3 de férias e o Décimo 3º. Ela disse que “há uma liminar do juiz da Comarca de Andaraí, determinando que a ex-prefeita pagasse o pessoal no final do mandato, em 24 horas, mas até hoje os servidores nada receberam”.

Saúde caótica e frota danificada

“Não temos um único carro da prefeitura rodando”, salienta o ex-prefeito Ivan Soares, informando que “todos os veículos estão quebrados e abandonados. As máquinas do Pac 2 estão faltando peças e muitos equipamento estão quebrados, por falta de manutenção em mecânica, caixa de direção, laminas de Patrol danificada, “transformaram o patrimônio público em verdadeiro cemitério de sucatas”.

Constata a perfeita que existe uma ambulância ausente do município, “rodando não sabemos aonde”. Ela informa que o Ministério da Educação através o programa FNDE, mandou 45 aparelhos de ar condicionado, no final da administração passada, “mas só achamos 17 em um depósito e os demais não localizamos e não sabemos onde se encontram esses equipamentos”.