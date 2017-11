O Suco Detox de Abacaxi Para Fortalecer os Ossos é uma boa alternativa de suco saudável, além de ajudar a fortalecer os ossos. Os famosos Sucos Detox, vêm fazendo o maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os Sucos Detox em geral têm ação desintoxicante, isto é, ajudam nosso organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças.

Existem Sucos Detox para todos os gostos: Desde sucos que ajudam a emagrecer, até sucos que garantem um sono melhor à noite. Além disso, Quanto ao preparo, não se preocupe, a maioria das receitas são feitas apenas batendo todos os ingredientes no liquidificador e servindo. Já em relação aos ingredientes, embora haja um ou outro mais “exótico”, de um modo geral são fáceis de serem encontrados. Benefícios dos Sucos Detox: Com a rotina pós-moderna, a correria do dia a dia e a má alimentação acabam contribuindo para aumentar os níveis de toxinas presentes no nosso corpo. Além das já produzidas naturalmente, ainda estamos em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentes e agentes poluidores. O resultado dessa soma não é positivo. Essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. Ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras – também chamados de alimentos Detox – são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e tem a capacidade filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os Benefícios dos Sucos Detox Para Saúde.

O Suco Detox Ajuda a emagrecer e com saúde, pois eliminas toxinas, proporcionar saciedade e acelerar o metabolismo;

O Suco Detox Age como diurético combatendo a retenção de líquidos.

O Suco Detox Estimula o funcionamento do sistema imunológico.

O Suco Detox Melhora o sistema digestivo.

O Suco Detox Estimula o funcionamento do intestino.

O Suco Detox Hidrata a pele.

O Suco Detox Melhora o sono.

O Suco Detox Aumenta a disposição.

O Suco Detox Estimula o desempenho da memória.

O Suco Detox é Rico em vitaminas e minerais essenciais ao organismo.

Existem muitas vantagens desta dieta se comparada às outras: não exige cardápios extremamente complicados que mais parecem um banquete para celebridades, não causa mau humor e falta de disposição e também não provoca a compulsão alimentar que todas as pessoas passam após o período de uma dieta.

A realidade é que a dieta Detox é tão simples e prazerosa que seria injusto chamá-la de dieta porque, geralmente, esta palavra tem uma conotação negativa entre aqueles que querem emagrecer. Além disso, O mais correto seria chamá-la de “hábito Detox”. Agora, Vamos conhecer melhor os benefícios do Suco Detox de Abacaxi Para Fortalecer os Ossos:

Benefícios do Abacaxi: O Abacaxi é uma fruta tropical da família das frutas cítricas, como a Laranja e o Limão, que são ricas em vitamina C e outros antioxidantes, que são essenciais para garantir a saúde. além disso, Esta fruta pode ser consumida fresca ou na forma de conservas, sendo adicionada em diversas preparações como sucos, sobremesas e doces. O consumo regular de Abacaxi traz os seguintes benefícios para a saúde:

O Abacaxi atuar como anti-inflamatório, por ser rico em bromelina,

O Abacaxi ajuda a prevenir doenças cardíacas e câncer, por ser rico em vitamina C,

O Abacaxi ajuda a reduzir os riscos de trombose, por conter bromelina e antioxidantes,

O Abacaxi ajuda a aliviar as dores nas articulações, por atuar como anti-inflamatório,

O Abacaxi ajuda na perda de peso, por ser rico em água e fibras, que aumentam a saciedade,

O Abacaxi melhorar a saúde da pele e dos cabelos, por conter vitamina C e betacaroteno,

O Abacaxi ajuda a diminuir as dores musculares do pós-treino, pois é anti-inflamatório e favorece a recuperação muscular.

Então, Agora que já conhecemos as propriedades benéficas do Limão. Confira agora a Receita do Suco Detox de Abacaxi Para Fortalecer os Ossos:

Ingredientes:

1 fatia grossa de abacaxi;

1 xícara (chá) água gelada;

2 colheres de hortelã picada;

1 colher de pimenta-rosa.

Modo de Preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador. Coar e servir.