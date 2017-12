Solenidade do PROERD motivou emoções em 167 alunos conscientizados contra as drogas e a violência em BVT

Centenas de alunos, professores e pais da rede de ensino do município de Boa Vista do Tupim participaram na manhã dessa sexta-feira, 1º de novembro, da solenidade de diplomação dos 167 alunos que participaram das atividades e lições do PROERD, com foco na rejeição às drogas e contra a violência. O ato contou com a presença do prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) e o vice-prefeito Leo Satélite (PMDB), que recepcionaram os oficiais militares Mj PM Marcos Índio dos Reis, comandante da CPR Chapada, Mj PM Jailson Santos Amâncio, subcomandante do 11º Batalhão, Cap PM Igor Prazeres dos Santos, coordenador do PROERD, além do presidente da Câmara Sávio Bulcão e vários vereadores.

“Fico feliz de ver nossas crianças fazendo esse papel belíssimo, de convivência na paz e livres dos riscos das drogas e da violência”, saudou o prefeito Dinho para a multidão de crianças e adolescentes que lotaram o auditório da Câmara de Vereadores. O prefeito elogiou os esforços das instrutoras policiais que conduziram o PROERD junto a quatro escolas do município, destacando o desempenho da PM instrutora Genilma, reconhecida como a tutora das lições, sendo muito aplaudida e abraçada pelos alunos.

Premiações e emoções

Quatro alunos representaram as turmas das escolas para receberem o mascote do Proerd, o Leão de Pelúcia Darem, símbolo de resistência às drogas: Rafaela Fraga da Silva da escola Cora Ribeiro; Lucas Araújo de Souza, da escola Magalhães Neto; Gabrielly Santos Barbosa, da escola Maria Izauri; e Samuel Brito Teles da escola Abraham Lincoln.

Todos os alunos receberam certificados de participação no Proed, entoaram cânticos e até apresentaram um jogral e dança aeróbica sobre o programa. As diretoras das escolas assim como as professoras, foram também alvo de homenagens e premiações, pelo sucesso alcançado pelo programa.