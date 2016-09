Sofrendo ameaças e reagindo contra invasão da rádio, radialista retira programa do ar em Boa Vista do Tupim

Nesta segunda-feira, 22 de agosto, a população de Boa Vista do Tupim, foi surpreendida ao meio-dia, ao ligar o rádio, pelo pronunciamento do radialista Alex Oliveira anunciando a retirada do ar do Programa Conexão Verdade, que neste ano já se tornara líder de audiência em toda cidade. Denunciando perseguições e repudiando a invasão da rádio Comunitária Boa Vista FM, no dia 17 de agosto, pela secretária municipal de saúde, Alex, consagrado radialista de Itaberaba, onde edita há vários anos o Programa Conexão Verdade, na Radio Comunitária Rosário FM, declarou: “Antes, os secretários nada respondiam às perguntas dos ouvintes, mas, iniciado o período eleitoral começaram as intimidações, ameaças e até tentativa de desqualificação do programa e desse apresentador. Na última quarta-feira, 17, chegou ao cumulo de todos os absurdos, uma secretária de saúde e a assessora de comunicação, acompanhadas de sua equipe e outros prepostos do governo municipal, invadiram o estúdio desta emissora, ameaçando e coagindo esse radialista que vos fala, exigindo fazer uso do tempo do programa por meio da força e sem o agendamento prévio”.

Lição de moral

Reagindo de forma indignada e, inconformado, o radialista disparou no microfone da rádio Boa Vista FM, uma lição de moral: “Se comportaram como verdadeiros analfabetos funcionais! Será que essa moça não aprendeu na faculdade que o estúdio é o ambiente sagrado do radialista? E que jamais deveria ser invadida de tal forma? Será que não pensou que aquele ato grosseiro desrespeitou o direito da imprensa livre e toda uma categoria?”

Alex repudiou a agressão sofrida e revelou fazer radicalismo com independência, sem envolvimento partidário, voltada à comunicação da verdade com os ouvintes, ele acrescentou: “Tentaram me incluir numa briga politica que não é e nunca será minha! Não visto nem azul nem vermelho – referindo-se às cores do PT e as coligações disputam o poder – aqui visto a camisa da comunicação e da liberdade de imprensa, dando vez e voz ao povo dessa terra”.

Invasores a mando

O ato de invasão da emissora e agressão ao radialista Alex Oliveira, foi praticado pela secretária Érica Araújo Pereira e a assessora de comunicação, Kátia Aragão, recém formada em jornalismo, que toda população comenta, terem agido a mando do prefeito Gidu Passos Trabuco (PT). Profissionais de comunicação comentaram que causou surpresa nos meios da imprensa o fato da invasão contar com uma jornalista como autora. Isso contraria o próprio juramento da profissional que garantiu em sua formatura: “Juro, exercer a função de jornalista assumindo o compromisso com a verdade e a informação. Atuarei dentro dos princípios universais de justiça e democracia, garantindo principalmente o direito do cidadão à informação. Buscarei o aprimoramento das relações humanas e sociais, através da crítica e análise da sociedade, visando um futuro mais digno e mais justo para todos os cidadãos brasileiros”.

Finalizando seu pronunciamento, Alex Oliveira anunciou a saída do programa do ar, colocando-se a disposição do povo boavistense, nos microfones da Rosário FM, de Itaberaba, onde, diariamente, a partir das 7h30 da manhã, leva ao ar o Programa Conexão Verdade. Ouça, no link abaixo, o áudio do pronunciamento de repúdio do radialista contra o autoritarismo que impera no governo do PT em Boa Vista do Tupim.