Sob os beneplácitos da Justiça, prefeito de Milagres condenado à prisão, manipula a Câmara para aprovar contas rejeitadas

A cidadania brasileira vive envergonhada dos políticos, tamanha a onda de corrupção, mas o povo de Milagres está também revoltado com as facilidades concedidas pela Justiça a favor do corrupto prefeito Antônio Galego. Ele mesmo, condenado pelo tribunal à pena de prisão, pelo crime hediondo de apropriação indébita do erário público municipal, permanece no poder por concessão da mesma Justiça que o condenou.

Sob as regalias deste beneplácito da Justiça, que manteve o corrupto Galego no cargo de prefeito, o famigerado alcaide apronta todas as malandragens e, à socapa da lei, perverte as últimas verbas públicas deste exercício, desmonta o governo municipal para dificultar a futura administração que tomará pose no próximo domingo, 1° de Janeiro, e ainda manipula os vereadores para que aprovem as contas de 2014, que foram reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

No apagar das luzes

Durante os seus mandados, o corrupto Galego teve rejeitadas as contas relativas ao ano de 2011 e, mais recentemente, foram rejeitadas as contas dos exercícios de 2014 e 2015.

Tendo recebido o parecer prévio do TCM, que decidiu pela reprovação das contas, a Mesa Diretora da Câmara, marcou sessão para esta quinta-feira, dia 29/12, para apreciação e decisão final sobre as contas reprovadas. Assim, no apagar das luzes do seu agonizante mandato, Galego pressiona e, fala-se nos bastidores políticos, que vem pagando caro, para que os vereadores aprovem suas contas rejeitadas pelo TCM.

Reagindo contra, a população está se mobilizando para participar ativamente da seção no plenário da Câmara, para identificar a conduta e o voto dos vereadores, neste momento decisivo em que Milagres sonha em libertar-se dos corruptos.