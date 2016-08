Sindicato Rural motiva produtores para a ampliação da bacia leiteira de Itaberaba

Em parceria com o Senar/Faeb, o Sindicato Rural de Itaberaba vem realizando em conjunto com a Cooperativa dos Produtores de Abacaxi – Coopaita, a capacitação de pequenos produtores rurais para a elevação da produção do leito e melhorias na gestão de suas propriedades rurais, com vistas a uma melhor convivência com o semiárido.

Conforme o sindicalista Alfredo Bezerra de Oliveira Lima, presidente do Sindicato, o Programa Viver Bem no Semiárido é uma iniciativa do Sistema CNA, FAEB, SENAR, SEBRAE e Sindicatos de Produtores Rurais, que tem como objetivo difusão de novas tecnologias produtivas, tornado o produtor capaz de conviver com produtividade com a seca no semiárido.

Em Itaberaba o Sindicato dos Produtores em parceria com a COOPAITA, está ministrando o curso do FEM LEITE, que tem como objetivo, com um grupo de vinte produtores, durante dois anos com duas aulas mensais desenvolver tecnologias de convivência com a seca.

Barragens subterrâneas

Alfredo destaca que, além da implantação da palma adensada com alta produtividade, já com um ano de implantada, tecnologia de sanidade animal, manejo, genética, entre outras praticas culturais, já se iniciou a construção de vinte barragens subterrâneas, estas também em parceria com a Prefeitura Municipal de Itaberaba, para cada produtor do referido curso.

A foto que ilustra esta matéria, tirada junto ao plantio de palma adensada no Parque de Exposição Agropecuária do Sindicato, registra a visita em dia de aula do FEM LEITE, com a presença de Alfredo Bezerra, Valdomiro Vicente – Presidente da COOPAITA, Igor Guimarães – Instrutor do SENAR, Hernandes Medrado – Presidente do Sindicato de Marcionilio Souza, Januario José de Oliveira Neto- Diretor Financeiro do Sindicato, Josaniel Santos Azevedo – Conselheiro Fiscal da COOPAITA, Mario Silva Santos – Conselheiro Fiscal da COOPAITA , Tatiana Piedade – Gerente Comercial da COOPAITA, Reginaldo de Santana Santos – eleito produtor modelo da turma do FEM LEITE e demais produtores.

Neste mês de dezembro ocorrerá o encerramento do curso FEM LEITE, prevendo-se melhorias nas propriedades dos produtores beneficiados, que depois serão multiplicadores dos novos conhecimentos e tecnologias de campo.