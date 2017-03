Sindicato Rural e Coopaita distribuem palmas e certificados do curso FEM Leite

Na manhã desta sexta-feira, 21, os dirigentes do Sindicato Rural de Itaberaba e da Cooperativa dos Produtores de Abacaxi – Coopaita, concederam certificados de conclusão do curso de Formação de Empreendedores em Bovinocultura de Leite – Programa FEM-LEITE, a 20 pequenos agricultores familiares e distribuíram toneladas de mudas de palma da variedade Miúda, além das raquetes (folha da palma) destinadas à forragem animal. A solenidade ocorreu no Parque de Exposição do sindicato, na estrada para Ipirá, onde está pronta para a colheita, uma tarefa de palma adensada. O evento contou com a participação do veterinário instrutor do Senar, Igor Guimarães Carvalho César, que ministrou a aula show de conclusão do curso sobre cultivo da palma, e Alexandre Lopo de Araujo, coordenador de programas do Senar. Presentes os sindicalistas Alfredo Bezerra e Alberto Costa, presidente e vice do sindicato rural; o vice da Coopaita, Antonio Santana Santos do Bom Viver eos dirigentes Mário Silva Santos, Joelson Bastos, Tatiana Piedade Santos e Josaniel Santos Azevedo.

Agricultores de sucessos

Os primeiros certificados do curso foram entregues aos pequenos produtores que revelaram na sua propriedade a utilização das técnicas e tecnologias capazes de assegurar resultados e sucessos na agricultura e pecuária. Reginaldo Santos Zingo, da região do Mandú, conseguiu reduzir os custos de partejo na fase da seca e aumentou a produção do leite, para tanto, fez uso da palma com o capim búfalo extensivo, tendo atravessado a seca com sucesso graças ao uso das técnicas de manejo. “O curso foi muito bom e me trouxe novos conhecimentos”, disse Zingo. Com o mesmo nível de sucesso foram também diplomados os agricultores familiares, Antonio Santana Santos, Reginaldo Santos e Aderbal Queiroz da Silva.

Bacia leiteira

Satisfeito com o aproveitamento do curso por parte dos pequenos produtores, o agrônomo Alfredo Bezerra, presidente do Sindicato Rural, informou que “nesta parceria com a Faeb, Senar e CNA, estaremos em breve com a nossa bacia leiteira plenamente revitalizada”. Além do Programa FEM Leite, o sindicato recebeu e está implantando no município, 20 barragens subterrâneas e distribui mudas de palma adensada, como parte do programa Viver Bem no Semiárido, que tem como parceira a Cooperativa do Abacaxi.