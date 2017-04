Sindicato Rural de Itaberaba convoca os produtores para discutir o reparcelamento dos débitos rurais

O sindicalista e empreendedor rural, Alfredo Bezerra de Oliveira Lima, presidente do Sindicato Rural de Itaberaba, está convidando todos os produtores rurais da região, inclusive os pequenos agricultores, para o Encontro da Dívida Rural, a realizar-se na próxima terça-feira, dia 14, às 9h00, no auditório da Câmara de Vereadores. Conforme Alfredo Bezerra, o tema será tratado por um especialista do Ministério da Agropecuária e Abastecimento – MAPA, que estará no Estado atendendo as mobilizações da Federação da Agriculta na Bahia – FAEB em defesa dos produtores.

Descontos de até 95%

O decreto que regulamenta a liquidação e renegociação de dívidas rurais vai beneficiar os pequenos produtores do Nordeste, que enfrentam dificuldades também por conta da seca na região. Estimativa do Banco do Nordeste prevê que 703,2 mil produtores poderão retomar a capacidade de produção e gerar renda, gerando impacto imediato da medida na região.

O decreto que regulamenta a Lei 13.340/2016, que autoriza o parcelamento, foi assinado em dezembro pelo presidente da República, Michel Temer, em Fortaleza (CE). A medida prevê descontos de até 95% para os produtores rurais que quiserem quitar ou repactuar débitos.

Conforme Alfredo Bezerra, a renegociação e liquidação de dívidas é válida para financiamentos com recursos de fundos constitucionais do Norte e do Nordeste, contraídos até 31 de dezembro de 2011. Também são contemplados produtores rurais do norte de Minas Gerais e do norte do Espírito Santo, região abrangida pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Descontos

Saldo Devedor Consolidado (R$) — Desconto

Até 15 mil ……………………………………………….95%

Entre R$ 15 mil até R$ 35 mil …………………..90%

Entre R$ 35 mil até R$ 100 mil ………………..85%

Entre R$ 100 mil até R$ 200 mil ……………..80%

Entre R$ 200 mil até R$ 500 mil …………….75%

Entre R$ 500 mil até R$ 1 milhão ……………70%

Acima de R$ 1 milhão …………………………….60%