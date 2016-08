Sicoob Sertão apresenta bons índices de crescimento em crédito cooperativo e reelege sua diretoria

Na manhã do domingo 27, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sertão Baiano – Sicoob Sertão realizou na sua cidade sede, Pintadas, animada assembléia geral ordinária onde seus dirigentes apresentaram para quase 400 associados, os avanços da entidade que atualmente soma ótimos índices no setor financeiro de crédito cooperativado, sendo considerada a segunda maior cooperativa de crédito do Sistema Sicoob na Bahia. Durante o evento que sorteou vários prêmios da sua campanha de capitalização, o Sicoob Sertão reelegeu seu Conselho de Administração para o quadriênio 2014 a 2018, tendo à frente o cooperativista Milton Aparecido Pessoa Ramos reeleito no cargo de presidente.

“Nossa cooperativa tem apresentando um crescimento significativo, comparado com o ano anterior”, afirma o presidente Milton Aparecido em sua mensagem no Relatório Anual de 2013, apresentado durante a assembléia. Os cooperados ficaram animados diante dos índices apresentados, revelando que o Sicoob Sertão alcançou o expressivo índice de 42% de aumento na captação de depósitos; elevou para 21,48% as operações de créditos no comércio e em especial na agricultura familiar; ampliou seu capital social na ordem de 37% e elevou seu patrimônio líquido em 30%, revelando uma saúde financeira consolidada.

R$2,5 milhões para rateio com associados

A melhor noticia apreciada pela multidão de cooperados presentes na assembléia, foi o anúncio dos resultados do exercício de 2013, que resultou num montante de R$2.575.400,00 de Sobras Acumuladas, que será redistribuído para todos os cooperados. Este valor alcançou um crescimento recorde na ordem de 67% com relação a 2012, cujo rateio naquele ano foi de R$1,5 milhão.

O cooperativista Milton Aparecido credita estes avanços à execução do Plano de Expansão, que assegurou a união com o Sicoob Grande (Baixa grande e Ruy Barbosa) e a abertura de novos Postos de Atendimento aos Cooperados (PAC) em Itaberaba, Boa Vista do Tupim e Utinga, somados aos esforços dos demais localizados em Pintadas, Ipirá, Capela do Alto Alegre, Pé de Serra e Várzea da Roça, totalizando 10 agências de crédito cooperativo.

“Estes resultados demonstram a seriedade, trabalho e competência de pessoas honestas que conduzem a cooperativa”, declarou o prefeito Edenivaldo Ferreira Mendes, o popular Curujão, acrescentando que “esta seriedade é que faz as pessoas acreditarem nestes compromissos. Com isso cresce Pintadas e a região”.

Conselho de Administração renovado

A assembléia elegeu por unanimidade a chapa única registrada, dos membros do Conselho de Administração, órgão máximo da gestão da cooperativa, que ficou assim composto: Milton Aparecido Pessoa Ramos, reeleito no cargo de presidente; o ex-diretor operacional Genelício Oliveira Santiago foi eleito vice-presidente; sendo reeleitos os conselheiros Gerivaldo Araujo Santana, Mário César Santos Cruz e Paulo Santos Torres, e eleitas as novas conselheiras: Sheila Souza Mendes da Silva, Alcione Santos Assis e Solange Paixão de Jesus Oliveira, além do cooperativista de Itaberaba, Valdomiro Vicente Vítor, presidente da Cooperativa de Produtores de Abacaxi – Coopaita, também eleito conselheiro.

Distribuição de prêmios

O evento que contou com café da manhã e almoço em recepção aos associados, promoveu o sorteio de vários prêmios, desde um Fiat Uno 0km, 10 Televisores LED, 42 polegadas, 10 Motos POP’s 100 0km e 10 notebooks. O sorteio premiou os associados que subscreveram novas cotas de capital da cooperativa.