Shows de Vanessa Aguiar, Chico Belo e Jorge Café turbinaram a Festa de São José em Ibiquera

Muita animação tomou conta da população ibiquerense, turistas e visitantes que curtiram os festejos do Padroeiro São José em Ibiquera, no sábado, 18. Os espetáculos musicais patrocinados pela Prefeitura Municipal, trouxeram para um monumental palanque montado na praça São José, os shows musicais dos cantores e bandas, Vanessa Aguiar, Chico Belo Jorge Café, que animaram os festeiros com os ritmos do sertanejo universitário, pop-rock, a sofrência do arrocha e o axé-music.

Muitas pessoas elogiaram o sucesso da festa, considerada uma das melhores e mais animadas realizada nos últimos anos. “O prefeito Ivan levantou a alegria da nossa Ibiquera e vai transformar nossa cidade cada vez melhor”, disse João do Som.

Vista política



O destaque politico da festa do padroeiro de Ibiquera foi a visita do deputado federal Lúcio Vieira Lima, atual presidente da Comissão da Reforma Política da Câmara dos Deputados, aliado politico do prefeito Ivan Claudio de Almeida (PMDB). Recepcionado pelo prefeito, vereadores, secretários municipais e lideranças do grupo politico, o deputado demonstrou-se animado e à vontade junto com os aliados. Na festa de largo, animada pelos shows musicais todos caíram na folia, inclusive o deputado Viera Lima e o prefeito Ivan, acompanhados pelo povão.

Um clima de muita paz e harmonia predominou em meio a multidão alegre e festiva, que curtiu os cantores e as bandas até a madrugada do domingo. A animada comitiva politica contou com as presenças do vereador cigano Josafá Barreto (PSDB), presidente da Câmara, os ex-prefeitos Edmundo Souza e Miguel Abreu, o advogado e líder politico Walter Ubiranei , os vereadores Carlito Ribeiro, Antoniel Ramos, Joselina Oliveira do PMDB, Marlene Leninha (PSDC) e muitas lideranças populares ajudaram a animar a festa.