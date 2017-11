Sexo oral é prática que não pode faltar em nenhum tipo de relação, aponta estudo.

De acordo com estudos, sexo é, sim, uma das coisas mais importantes em um relacionamento. Por funcionar como um “veículo” para que haja mais afeto e proximidade entre os parceiros, manter a vida sexual movimentada ao longo de um relacionamento de muitos anos é algo desejado pela maioria dos casais. Apesar de o conjunto todo ser importante, de acordo com uma pesquisa recente, há uma prática que, mais do que importante, é essencial: o sexo oral.