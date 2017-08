SEST/SENAT prepara motoristas de Itaberaba em curso de condução de passageiros

Há duas semanas que o SEST/SENAT vem aplicando em Itaberaba o Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros, em aulas realizadas três dias por semana, toda sexta-feira, sábado e domingo, beneficiando motoristas proprietários de Vans que circulam nesta região. O curso tem a carga horária de 50 horas e deve ser encerrado neste domingo, 30.

A capacitação vem sendo conduzida pela assistente social Clécia Santos, instrutora do quadro técnico do SEST/SENAT de Feira de Santana, que vem aplicando as aulas para uma turma de 25 alunos, numa sala do Centro de Educação Tecnológica CETEP. Participam profissionais motoristas de Itaberaba, Iaçu, Boa Vista do Tupim e Ruy Barbosa.

Conteúdo

O curso ministra as disciplinas de: Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao Meio Ambiente e Convívio Social no Trânsito e Relacionamento Interpessoal. Para o profissional que trabalha com o transporte coletivo de passageiros, o CONTRAN – Conselho Nacional de Transito determinou que todos os motoristas devem ter um curso de especialização por sua categoria.

Essa modalidade de curso vem sendo aplicado pelo Sest/Senat, neste ano, em vários estados brasileiros. O curso prepara profissionais para atuarem com perfeição na condução de veículos de Transporte Coletivo, melhorando as relações no transito, além de prevenir a ocorrência de acidentes.