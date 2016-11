Servidores da saúde ocupam a prefeitura de Itaberaba protestando contra atraso de salários

Nesta segunda-feira, 07/11, os servidores municipais do setor de saúde do município de Itaberaba, percorreram as ruas da cidade protestando contra o atraso dos salários, ocupando em seguida a área externa do gabinete, acusando o prefeito João Filho de cometer negligencias e improbidade administrativa contra os servidores públicos municipais. “Há mais de um ano os servidores da saúde vem recebendo seus salários com atraso”, denuncia a sindicalista Marilande Nascimento Oliveira Brandão, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais (SIDSERV), criticando a falta de palavra do alcaide João Filho, revelando que o sindicato já sentou-se à mesa com o prefeito mas esse se limitou a assinar uma ata garantindo o pagamento da categoria todo dia primeiro, “mas nunca cumpriu”.

A sindicalista revela que a secretária Denise Sá Teles não senta com a categoria para encontrar uma solução “mas ela não decide, nada, não resolve, nunca está disponível”, critica Marilande revelando que os servidores passam por dificuldades, por constrangimentos, com débitos no comércio, com atraso de contas de água, luz e botijão de gás.

Por toda manhã e pela tarde os servidores mantiveram a ocupação esperando uma manifestação do prefeito, que evitou comparecer ao gabinete. “o prefeito fugiu pra não pagar”, protestaram os servidores em frente ao gabinete.

Mais de 2.800 demissões

A presidente do SINDSERV também abordou com a redação de O Paraguaçu, sobre as constantes demissões de servidores contratados, postos pra fora do trabalho por determinação do prefeito. “É um desrespeito a lei eleitoral, que proíbe contratações e demissões 90 dias antes e depois da eleição”, denuncia Marilande. Conforme a sindicalista, o prefeito demitiu, a partir do dia 3 de outubro, mais de 2.800 contratados. “Isso é crime de improbidade administrativa. Infelizmente o Ministério Publico deixa correr solto, a justiça é muito morosa, enquanto muita gente tem sido prejudicada”, protesta Marilande.

Outro ato de improbidade administrativa cometido pelo prefeito João filho – revela Marilande – é a manobra da dispensa e redução de carga horária, refletindo sobre a redução do salário do servidor. “é mais uma improbidade cometida pelo prefeito, desrespeitando a portaria do Ministério da Saúde estabelecendo a carga horaria de 40 horas para os servidores da saúde”. Ela aponta para a esperteza do prefeito que “recebe verba do Ministério da Saúde para pagar 40 horas aos servidores e só paga 30”.