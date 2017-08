Serra da Jiboia no Recôncavo Baiano pode ser tombada como Unidade de Conservação

A criação de uma Unidade de Conservação no maciço serrano da Serra da Jibóia, tem sido uma reivindicação dos ambientalistas de toda a região do Recôncavo, cujo movimento vem sendo encabeçado pelo Grupo Ambientalista da Bahia – Gambá. A área de mais de 5 mil hectares, fica localizada entre os municípios de Santa Teresinha, Castro Alves, Elísio Medrado, Varzedo e São Miguel das Matas, abrigando cerca de 40 nascentes e tem grande relevância hídrica e ecológica para o Estado da Bahia.

Na manhã desta segunda-feira (21), o Grupo Ambientalista da Bahia – Gambá e representantes da sociedade civil, reuniram-se com o secretário estadual do meio ambiente, Geraldo Reis, para tratar de demandas referentes ao Parque de Pituaçu e à Serra da Jiboia, no Recôncavo Sul.

Inicialmente, com o Movimento Viva o Parque e o Conselho do Parque de Pituaçu, foram alinhados os próximos passos para destravar instrumentos de proteção e delimitação da área do parque metropolitano. Ficou pactuado que a equipe da Diretoria de Unidades de Conservação (Diruc), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em conjunto com a Sema e o Conselho Gestor do Parque, inicia atualização de estudo e levantamento de informações para apresentar ao Governador Rui Costa algumas alternativas para ampliar a proteção do parque. Uma das possibilidades inclui a sua recategorização como Unidade de Conservação de Proteção Integral.

No segundo momento da reunião, o tema Serra da Jibóia contou com a participação de representantes das prefeituras municipais de Castro Alves e Santa Teresinha.