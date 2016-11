Seminário reunirá empresários para a preservação do Bioma Caatinga

Representantes do Ministério Público do Meio Ambiente, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) e da Federação da Agricultura da Bahia (FAEB), estarão juntos compondo uma mesa de trabalho com vários proprietários e empreendedores rurais da região do Médio Paraguaçu, discutindo alternativas de conservação e sustentabilidade ambiental, durante o Seminário de Articulação do Empreendedorismo Rural Para Preservação do Bioma Caatinga, que será realizado em Itaberaba, na próxima quarta-feira, 16/11. O evento está sendo articulado pela ONG Fundação Paraguaçu, que vem desenvolvendo o Projeto Cariangó, tendo por meta o plantio de 1.0 milhão de árvores em cinco anos, para fins do recatignamento e recuperação de áreas degradas, bem como a formação de reservas de biomassa para atender aos setores produtivos.

Presenças confirmadas

Conforme o ambientalista e dirigente da organização, Salvador Roger de Souza, o seminário é parte da estratégia do Projeto Cariangó, de conciliar a recuperação e preservação da Caatinga, ao mesmo tempo em que oferta a oportunidade a os empreendedores rurais para solucionar o passivo ambiental e, aos empreendedores que utilizam madeira em seu processo produtivo, tenham acesso à biomassa legal. Roger salienta que já estão confirmadas as presenças do promotor público do meio ambiente da Bacia do Paraguaçu, Thyego de Oliveira Matos; Murilo Figueredo Campos de Jesus – Diretor de Meio Ambiente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA e Gustavo Calmon Maciel, Coordenador do SENAR, representando a FAEB. O evento é aberto a participação de ambientalistas, educadores e qualquer pessoa interessada com a questão ambiental.

Programação:

Programado para acontecer na manhã da próxima quarta-feira, no auditório do Hotel Flor da Chapada, o seminário prevê para as 8h00 a inscrições dos participantes, seguido das seguintes atividades: 9h00 – Palestra: “A Proposta Fundo BioFlorestal Como Ferramenta de Suporte ao Reflorestamento”, sendo palestrante o engenheiro José Ruy Cortes César, membro dirigente da ONG; 9h30 – Palestra: “A Cultura Agrosilvopastoril no Equilibro da Produção Agropecuária Sustentável”, por Gustavo Calmon Maciel, Coordenador de Aprendizagem da Federação da Agricultura do Estado da Bahia – FAEB/Sistema Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR; 10h00 intervalo com cooffe-breack; 10h20 – Palestra: “Os Desafios do equilíbrio Ambiental e a Sustentabilidade da Produção; o Papel dos Empreendedores Rurais” na voz de Murilo Figueredo Campos de Jesus, Diretor de Meio Ambiente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA; 10h50 – Palestra: “Os mecanismos Legais de garantia da preservação ambiental para produção sustentável”, pelo promotor público Thyego de Oliveira Matos, coordenador de meio ambiente da Bacia do Rio Paraguaçu.

Fundo BioFlorestal

O ponto alto do evento correrá as 11h20, com a instalação da Mesa Redonda: “Conciliação Entre Produção e Preservação Ambiental – Os limites legais da Sustentabilidade”, que terá como mediadores, Murilo Figueredo, o Jornalista Salvador Roger, Gustavo Calmon Maciel e representantes do Ibama. Em seguida, às 11h50, ocorrerá o ato de subscrição do Termo de Criação do Fundo BioFlorestal, com a participação dos empreendedores e pessoas interessadas com a preservação do Bioma Caatinga. Os organizadores podem ser contactados pelos whatsapp: 75.99141-9009 /75.9112-5876 ou pelo e-mail: fundacao_paraguacu@hotail.com.