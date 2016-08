Sem terra ocupam sem resistência a Estação de Monta da EBDA de Itaberaba

150 famílias chegaram pela manhã da sexta-feira 30 de maio e ocuparam a área da Fazenda Monta, da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola – EBDA, situada na margem do Açude Juraci Magalhães que margeia a cidade de Itaberaba. Eles foram levados em caminhões e veículos e muitos chegaram a pé, conduzidos pelo Movimento dos Sem Terra – MST. A reportagem de O Paraguaçu esteve no local e ouviu os líderes da ocupação, Luciano Fernando Pereira, Aldeana Lebrão e Dona Vilma Mesquita, todos integrantes da coordenação estadual do movimento sem terra. “Estamos fazendo uma ocupação pacífica e sem nenhum tipo de agressão ao patrimônio da EBDA”, garantiu Luciano, lembrando que o MST decidiu ocupar as terras de propriedade das Estações Experimentais da EBDA, por todas as regiões, “para pressionar o governo estadual a liberar novas áreas para a reforma agrária”.

“Há oito anos estamos nas pistas em busca de terra para garantir a sobrevivência com qualidade de vida e renda para os sem-terra e o Estado não tem liberado novas áreas”, comentou Aldeana, que citou o encontro mantido pelo movimento com a representação regional da EBDA, o agrônomo Roberto Pina Vieira que logo cedo se dirigiu ao local. “Mantivemos um diálogo pacífico com o chefe da EBDA e agora estamos preparando as acomodações do assentamento”, informou Aldeana.

Na avaliação dos líderes do MST, a área da EBDA soma 800 hectares sem uso, onde pedem ser assentadas em torno de 40 a 50 famílias do movimento. Dentre os sem-terra da ocupação estão presentes muitos aposentados, trabalhadores urbanos e até professores, que, por razões não explicadas, dizem estar optando pela agricultura familiar através o engajamento no MST.

Patrimônio genético precioso

A Estação de Monta da EBDA é reconhecida como uma das mais atuantes do estado, por sua produção genética para a região do semiárido baiano, esclarece o gerente Roberto Pina. Naquela manhã, confessando-se bastante apreensivo com a invasão da área de pesquisas, ele recebeu a reportagem no escritório regional da empresa, logo após chegar da Delegacia Regional, onde havia registrado a ocorrência policial junto ao delegado plantonista Vinícius.

“A situação é preocupante, pois estamos num momento em que o quadro efetivo da EBDA está paralisado, em greve e estoura esta ação do MST contra a Estação de Monta”, desabafou o gerente Pina. Ele revela que o local abriga importantes pesquisas e instalações, com um rebanho bovino de alta linhagem genética do Gir Leiteiro, além da variedade suína do Porco Piau, destinados à beneficiar agricultores familiares, bem como as instalações de modernos equipamentos, laboratório, computadores equipados com sistemas de pesquisa e banco de dados importantes.

Centros de pesquisas ocupados

Conforme o coordenador do MST Luciano, o movimento ocupa há dois anos os centros de pesquisa da EBDA de Vitória da Conquista, Estação Mocó de Feira de Santana e o gerente Roberto Pina cita mais uma, a Estação de Itambé. Até o momento nenhuma decisão foi tomada pelo estado nem o INCRA, sobre estas ocupações, não havendo nenhuma perspectiva que estas área sejam liberadas para assentamento, diante de tantas outras opções espalhadas pelo estado.

Luciano e Aldeana informaram que na região o MST realizou em maio a ocupação da Fazenda Calabar, com 350 famílias na região do Bom Jardim em Ruy Barbosa, e que em Iaçu, já se encontra em fase de emissão de posse pelo INBCRA, as fazendas Campo Verde e Boa Vista, que somam 1.864 hectares.