Sem apoio do Estado, município de Ruy Barbosa cancela o convênio de gestão da Serra do Orobó

Passando por uma fase de maior agressão aos seus ecossistemas, onde invasores ocupam terrenos, desmatam, queimam a vegetação e destroem nascentes, a Serra do Orobó, que é uma unidade de conservação do Estado, sofreu na semana passada mais um duro golpe. O município está se retirando do processo de gestão da Área de Relevante Interesse Ecológico – ÁRIE do Orobó, criada por decreto estadual em 2002. É o que informa o secretário Artur Soares Francelino, do meio ambiente e agricultura, revelando como causa o descaso do Governo do Estado para com esta unidade de conservação. “O município está se retirando do processo de gestão da Árie. O prefeito assinou agora no dia 17, a rescisão do Convênio de parceria Técnica com o Estado, que foi realizado na gestão passada”, informa Artur. Ele que já foi o gestor da unidade de conservação, faz sua mea-culpa: “É triste dizer isso, mas nos 7 anos e meio em que tenho sido gestor da Árie e secretario de meio ambiente, a unidade de conservação foi mais deteriorada e recebeu mais agressões que nos anos passados”.

Àrie abandonada

Sem gestão, a Serra do Orobó encontra-se em sério risco de ser descaracterizada como área de conservação protegida por lei. Conta Artur Francelino que a dificuldade em se fazer um controle evidente para preservação da Árie da Serra do Orobó, é a ausência do Estado. “O Estado pecou ao não dar a devida estrutura à unidade de conservação. Para se ter uma ideia – revela o secretário – um convênio assinado pelo município e o Estado, publicado no DO em julho de 2014, no valor de R$110.000,00 para a reforma da sede da unidade, esse recurso nunca foi liberado”.

Criada em 2002, delimitada em uma área de 7.300 hectares, compreendendo os municípios de Ruy Barbosa e Itaberaba, foi construída uma sede em comodato da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA com a Coelba, que cedeu o prédio onde funcionava uma antiga usina termoelétrica. “Infelizmente, o Estado não manteve uma estrutura operacional, tanto de servidor, quanto de estrutura física e recursos financeiros, para fazer o Plano de Manejo que esta unidade necessita”, disse Artur, destacando a importância do Plano de Manejo, que definiria o que pode e não pode ser desenvolvido lá dentro da Arie. Sem essa medida a unidade vem sofrendo especulação imobiliária, queimadas, desmatamentos constantes em toda sua cordilheira até as serras 2 e 3, agravada pela captação irregular de água das nascentes.

Intervenção do Ministério Público

O secretário Artur considera que o fato de existir água potável disponível na serra, tem contribuído para as invasões da Àrie. “Se a gente cortar a água não existem os invasores. Se lá tem agua, os invasores se instalam e metem suas mangueiras nas nascentes, automaticamente vai ter gente valorizando os terrenos, limpando novas áreas e especulando comercialmente”. Para conter a degradação crescente e a ocupação desordenada da Serra do Orobó, Artur defende que é preciso uma intervenção do Estado. Do Ministério Público Ambiental de Itaberaba, através Doutor Thyego Matos e todos os órgãos de defesa ambiental. “A intervenção estadual, acredito, vai ser a solução para dar uma amenização na unidade de conservação”, defende Artur.

Artur disse que durante o convênio teve problemas tanto por parte do município quanto por parte do Estado, que na época até uma pick-up a serviço da unidade foi retirada. Ele informou que a procuradoria jurídica do Instituto Estadual de Meio Ambiente – INEMA reviu e considerou oportuna a rescisão do convênio. “Nesse momento a Unidade da Àrie do Orobó se encontra sem gestão, sem estrutura administrativa, sem estrutura física, sem amparo nenhum. Se a sociedade não se unir em torno da defesa da serra, ela pode não ser este cartão postal.

Expedição técnica da Fundação Paraguaçu constatou muita degradação.