Segurança em Milagres será reforçada, garantiu o Comandante PM Issa ao prefeito Cézar de Adério

O controle da criminalidade no município de Milagres, cuja cidade é cortada pela BR-116 (Rio Bahia, será reforçada para assegurar a paz e tranquilidade para toda população da sede e zona rural. Esta é a informação trazida pelo prefeito Cézar Rotondano Machado, o popular Cézar de Adério (PP), depois do encontro que manteve com o novo comandante do 11º Batalhão, Ten Cel PM Francisco Luiz da Fonseca Issa, que substituiu o Ten Cel PM Manoel Xavier de Souza Filho. “O comandante Issa foi muito atencioso com nosso pedido e me garantiu que serão tomadas todas as medidas possíveis para garantir maior efetivo militar em Milagres”, afirmou o prefeito logo após a solenidade.

Mais segurança para Tartaruga

O principal foco das propostas do prefeito Cézar de Adério, foi aumentar as rondas ostensivas, trazendo mais reforço policial para dar segurança aos moradores do Distrito de Tartaruga, onde, às vezes, os bandidos se aproveitam da distância da sede para agir. “Pedi ao comandante para aumentar o efetivo policial para nosso município, com ênfase no atendimento ao nosso Distrito de Tartaruga e zona rural, vamos estar atentos aos anseios do nosso povo”, salientou o prefeito, que esteve no evento acompanhado pelo vereador e policial militar, Roberto Santos Ribeiro (PCdoB).

Ao receber o abraço do prefeito Cézar de Aderio, o comandante PM Francisco Issa, teceu rasgado elogio ao novo gestor de Milagres, afirmando: “Esse é um prefeito atuante, pois foi o primeiro a me dar as boas vindas, logo que cheguei ao Batalhão. E já veio pedindo… menino esperto”, brincou o comandante sob os sorrisos de todos.

Durante o ato de passagem de comando do 11º Batalhão, o prefeito Cezar de Adério buscou estreitar laços de parceria com as autoridades militares, mantendo diálogo aberto com o ex-comandante Xavier, o comandante regional Cel PM Anildo Batista e demais oficiais, reforçando as relações do município com a policia militar.