Secretários de Boa Vista do Tupim rechaçam criticas do vereador Olavo acusando-o de falso e mentiroso

Os políticos derrotados do PT ainda estão inconformados com a “perda da mamata na prefeitura der Boa Vista do Tupim, depois que o povo abraçou e elegeu o nosso líder Helder Lopes Campos Dinho do PSDB”, reagiu o secretário municipal de saúde, Wilson Gustavo Mendes Macedo, na sexta-feira , dia 1º, diante do que classificou como “inverdades e falsas” as declarações que o vereador Olavo Santos de Oliveira (PCdoB), aliado do PT, proferiu contra os povoados do Baixio e Macambira. Assim como o secretário de saúde, a secretária Vilma Arruda da educação, também enquadrou o edil oposicionista, considerando sua “conduta deselegante”, ao conceder entrevista no Programa Radar 87, da rádio comunitária Boa Vista FM, revelando que todos os males criticados por Olavo vêm do fracasso deixado pelo desgoverno do PT, tendo a secretária classificado de “incompetente” a gestão passada.

Baixio e Macambira

“O vereador Olavo disse inverdades, o que ele falou é falso, é uma mentira!”, reagiu indignado o secretário Gustavo, sugerindo que o vereador precisa reconhecer melhor o seu papel, pois, faltando com a verdade ele nega sua função legislativa”, disparou o secretário, rebatendo as criticas que o vereador divulgou no site do Jornal da Chapada.

Esclarecendo sobre os serviços de saúde, o secretario revelou que as comunidades do Baixio e Macambira são assistidas por médicos “intercambistas do Programa Mais Médicos”, cujo convênio foi reativado imediatamente pelo prefeito Dinho Campos, no inicio do mandato. Aqueles povoados vinham sendo assistidos, anteriormente, pelo cubano Doutor Angel, enquanto que mais recentemente foi assistido por Dr. Ricardo, que trabalhou nos últimos dois meses.

“A assistência médica funciona com regularidade, todos os dias, e agora a secretaria está contratando novo medico substituto na parceria com o Governo Estadual e Federal”, enfatiza o secretário Gustavo, destacando que a população local é quem bem sabe que não faltou médico no período acusado pelo vereador. Gustavo encerra aconselhando o vereador Olavo a “procurar assessores com responsabilidade, para apurar as verdades, pois no período aludido não faltou assistência médica naquelas comunidades”.