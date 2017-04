Secretária de saúde denuncia desvio de verbas, extravio de equipamentos hospitalares e dificuldades na gestão da saúde em Iaçu

“São graves os problemas que o prefeito Adelson Oliveira vem enfrentando na área da saúde, para garantir qualidade e universalidade no atendimento a população de Iaçu”, revela a secretária municipal Erotildes Barbosa Almeida Neta, enfermeira pós graduada em gestão de saúde pública e administradora pós graduada em administração de negócios. Com sua formação e experiência, Erotildes confessa que ficou surpresa com “a situação de abandono e o desleixo praticados pela gestão passada, causando as atuais dificuldades na gestão saúde”. Ao inspecionar as instalações hospitalares assim que assumiu o cargo, a secretaria Erotildes revela que “encontramos uma estrutura de saúde muito deficiente, com desvio de verbas e roubos de equipamentos, por isso tivemos muitas dificuldades para colocar o Hospital Municipal Dr. Valdir Cavalcanti Medrado, em funcionamento”.

Esta semana, a secretária Erotildes Neta visitou a unidade hospitalar e apresentou para a imprensa a situação que encontrou, denunciando que muitos equipamentos foram levados dolosamente, por indivíduos ainda não identificados. “Nosso hospital sofreu sérios prejuízos, além do fato que os gestores anteriores deixaram muitos equipamentos quebrados e danificados, dificultando o atendimento da população”.

Desvio de verba

“Os equipamentos do hospital estão todos ultrapassados e durante quatro anos nada foi melhorado”, disparou a secretaria Eroltides, revoltada com o que classificou de “irresponsabilidade com o patrimônio público”. Ela revelou que na gestão do prefeito Nixon Duarte Muniz (PMDB), foi liberada uma verba do governo federal no valor de R$340 mil, de uma emenda ao Orçamento da União, que deveria ter sido investida em novos equipamentos, ajustes e melhorias no Centro Obstétrico e Cirúrgico, mas não foram realizados. “Desviaram o dinheiro para compra de carros, serviços ruins de pintura no Centro Cirúrgico, mas o que seria objeto da verba, isso não foi feito”, denuncia a secretária Erotildes decepcionada.

Equipamentos quebrados

Percorrendo as enfermarias, consultórios médicos e demais instalações do Hospital Waldir Medrado, percebe-se a situação de descuido, além de muitos equipamentos quebrados pelo mau uso, identificando-se inclusive o sumiço de aparelhos e equipamentos hospitalares. “Encontramos os dois aparelhos de Raio X quebrados e uma ampola destruída”, denuncia a secretária, revelando que a atual administração teve que adquirir uma nova ampola, ao custo de R$12 mil, para reequipar o Raio X.

A secretária Erotildes denuncia que foram subtraídos do Hospital Municipal, vários equipamentos dentre o quais, uma Cama Elástica, um Tensiômetro Erodyn e um Tens Ibramed, todos da Sala de Fisioterapia. Na Lavanderia o aparelho Kalandra está há anos sem manutenção; Um Chassis 35×35 da Sala de Radiologia encontra-se há anos quebrado e, no Centro Cirúrgico e Obstétrico, os Focos das Mesas de Cirurgia foram danificados, exigindo-se a substituição.

“Nosso hospital foi todo estruturado e equipado nas duas primeiras administrações do nosso prefeito Adelson Oliveira, e passou os últimos quatro anos sem que fosse modernizado e reequipado”, lamentou a secretária Erotildes.