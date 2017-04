Sebrae orienta empreendedores individuais de Boa Vista do Tupim

Uma das ações prioritárias da administração liderada pelo gestor Helder Lopes Campos Dinho, (PSDB) em Boa Vista do Tupim é a geração de oportunidades, empregos e renda para a população tupinense, Neste esforço a Prefeitura tem buscado parcerias diversas e, nesta terça-feira, 14, ofertou através do Sebrae a palestra “Inovar para competir”, aplicada pelo instrutor Eberval de Cristo dos Santos. Realizada à noite no auditório da Câmara de Vereadores, o evento atraiu vários empresários veteranos e jovens empreendedores. Representando o prefeito Dinho estava presente a chefe de gabinete, Edivania Cerqueira, que deu todo suporte para o sucesso do evento.

Inovação e crescimento

Dentre as informações da palestra os microempreendedora conheceram um pouco da Lei Geral das Micro Empresas e as facilidades na legalização dos seus negócios individuais, onde o maior ganho é as baixas taxas de contribuição para o INSS e a futura aposentadoria.

Além de ressaltar a importância da inovação o evento tratou do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), que poderá ser aplicado pelo Sebrae em parceria com a prefeitura, para motivar os negócios e melhorar o mercado local. Esse programa gratuito ao micro empreendedor, é uma inciativa do Sebrae Nacional em parceria com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) que busca estimular a cultura de inovação nas Empresas de Pequeno Porte, através do qual os Agentes Locais de Inovação realizam um acompanhamento nas empresas participantes do programa por um período de até 02 anos, onde o agente com o apoio do empresário e utilizando-se de metodologias do Sebrae buscará estabelecer ações de inovação, de acordo com as necessidades da empresa.