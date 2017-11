Saúde da Mulher: Prevenção do Câncer de Colo do Útero

Quando falamos em prevenção do Câncer de Colo do Útero, precisamos primeiro entender o que significa o Papiloma Vírus Humano (HPV), que é a nomenclatura para mais de 150 sorotipos diferentes, sendo que 40 podem infectar o trato ano-genital. Mas, qual é a relação entre um vírus e câncer? A infecção pelo HPV é muito frequente, porém regride espontaneamente na maioria dos casos. Em uma parcela menor, quando a infecção persiste, especialmente é causada por um tipo viral oncogênico responsável pelo desenvolvimento de lesões que se não forem identificadas e tratadas, podem progredir para alguns tipos de câncer, principalmente o de colo de útero.

Tenho HPV, vou desenvolver câncer?

Não. Aproximadamente 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV e comparando esse dado com a incidência anual de aproximadamente 500 mil casos de câncer de colo uterino, conclui-se que o câncer é um desfecho raro, mesmo na presença do vírus. Ou seja, a infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer do colo do útero.

Além do HPV, há outros fatores que aumentam o risco para desenvolvimento deste tipo de câncer. Fatores ligados à imunidade, à genética e ao comportamento sexual, podem determinar a regressão ou a persistência da infecção pelo HPV e também a progressão para lesões precursoras ou câncer. Desta forma, o tabagismo, o início precoce da vida sexual, o número elevado de parceiros sexuais e de gestações e o uso de pílula anticoncepcional são considerados fatores de risco. A idade também interfere nesse processo, sendo que a maioria das infecções por HPV em mulheres com menos de 30 anos regridem espontaneamente, ao passo que acima dessa idade, a persistência é mais frequente.

Como posso me prevenir?

É muito importante ressaltar que o câncer de colo de útero é um câncer altamente preventivo. A prevenção é feita basicamente de duas formas: com a vacinação contra o HPV antes do início da vida sexual e fazendo o exame preventivo de Papanicolau (exame citopatológico do colo do útero), que pode detectar as lesões precursoras. Quando essas alterações que antecedem o câncer são identificadas e tratadas, a porcentagem de prevenção da doença é alta.

O exame deve ser feito preferencialmente pelas mulheres entre 24 e 64 anos que têm ou já tiveram atividade sexual. Os dois primeiros exames devem ser feitos com o intervalo de um ano e, se os resultados forem normais, o exame passará a ser realizado a cada 3 anos. Com o rastreamento do Papanicolau aliado à pesquisa de HPV de alto risco, a chance de reduzir a mortalidade do câncer de colo do útero é muito grande e com a vacinação contra o HPV, esse número aumenta ainda mais.

60 a 80% das mulheres diagnosticadas com câncer de colo uterino não haviam realizado rastreamento nos últimos 5 anos.

Cobertura do Papanicolau e Vacina do HPV no Brasil

A vacina distribuída no Sistema Único de Saúde (SUS) é a quadrivalente, ou seja, protege contra quatro tipos de HPV: o 6, o 11, o 16 e o 18. Dois deles (o 6 e o 11), estão relacionados com o aparecimento de 90% dos casos das verrugas genitais e os outros dois (o 16 e o 18) estão relacionados com 70% dos casos de câncer de colo de útero. Ainda no âmbito do SUS, a vacina está disponível para meninas de 9 a 14 anos e, mais recentemente, para meninos de 12 e 13 anos.

Aplicação:

– 2 doses com intervalo de 6 meses para meninas de 9 a 14 anos;

– 3 doses com intervalo de 2 e 6 meses para mulheres com HIV entre 9 e 26 anos;

– 2 doses com intervalo de 6 meses para meninos de 12 a 13 anos;

– 3 doses com intervalo de 2 e 6 meses para meninos com HIV entre 9 e 26 anos.

Papanicolau:

Antes do início da atividade sexual NÃO Início da atividade sexual até 65 anos Exame anual; posteriormente, a cada 3 anos Mais de 65 anos Necessário somente se a mulher tiver vida sexual ativa e a cada 3 anos Após histerectomia² NÃO Mulheres vacinadas SIM

Em 2014, a maior taxa de mortalidade por câncer de colo de útero foi encontrado no Amazonas (14,97 óbitos / 100.000 mulheres) e a menor taxa em São Paulo (3,48 óbitos / 100.000 mulheres). A menor porção de mulheres que realizaram exame papanicolau se encontra nos estados de Alagoas (somente 53,8% da mulheres havia realizado) e na Paraíba (somente 64,2% das mulheres havia realizado), enquanto Roraima (85,2%) apresentou o melhor índice. Em 2014, o Ministério da Saúde relatou que a cobertura da vacina do HPV protegeu 108,28% das meninas de 9 a 13 anos.

Notas:

– Até o ano de 2011, foram utilizados dados populacionais da RIPSA (Rede Interagencial de Informações para a Saúde). A partir de sua suspensão foram adotados os dados do Censo 2010 do IBGE.

– Doses aplicadas por Ano segundo Unidade da Federação, HPV Quadrivalente – Feminino, Faixa Etária de: 9 à 14 anos.

– Em relação ao SI-PNI: Até Junho de 2013: dados do API DOS. A partir de Julho de 2013: APIWEB + SIPNI Web (exceção UFs: AC, CE, DF , GO , MS, MT, PA, PR, RJ, SE, MA e TO por digitação duplicada). Base de dados do ano de 2013 foi encerrada em 23/03/2015.

– De acordo com o Ministério da Saúde, refere-se à incidência das doenças e/ou dos óbitos numa população.

Referências:

1. Fonseca, LAM, et al. “Tendência da mortalidade por câncer do útero no Município de São Paulo entre 1980 e 1999.” Cad Saúde Pública (2004): 136-142.

2. Emmons M, el al. “Realizing the Potential of Cancer Prevention – The Role of Implementation Science”. The New England Journal of Medicine (2017).

Fonte dos dados:

– INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). Disponível online em: http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/colo_utero/hpv-cancer-perguntas-mais-frequentes

– Óbitos: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informação em Mortalidade (SIM). Disponível online em: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php

– Cobertura do Papanicolau: RIPSA. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?idb2012/c10.def

– Imunização: MINISTÉRIO DA SAÚDE. SI-PNI – Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações. Tabnet. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?pni/cnv/dpniuf.def | http://pni.datasus.gov.br/consulta_hpv_14_selecao.php#

– RIPSA. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?idb2012/c10.def

– IGBE | Projeção da população. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html