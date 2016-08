SAJ: Luís do Alto é eleito presidente da Câmara de Vereadores

Vereador Luís do Alto (2º da esquerda para a direita) comemora resultado

O vereador Luís Almeida Santos (PSDB), o Luís do Alto, foi eleito com sete dos 13 votos como o novo presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus (SAJ). A eleição selou o pessebista como o chefe do Legislativo Municipal para o biênio 2015/2016. Na disputa, Luís do Alto superou o petista Uberdan Cardoso.

O novo presidente assume o mandato em 1º janeiro, ocupando o posto atualmente gerido pelo vereador Marcos Có (SD). O vice-presidente é Francisco Damasceno (PDT), líder do governo na Câmara. O resultado que garantiu Luís do Alto como gestor da Casa Legislativa foi alcançado após quatro adiamentos.