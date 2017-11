Rui se reúne com prefeitos baianos e incentiva consórcios em saúde e infraestrutura

O governador Rui Costa se reuniu nesta sexta-feira (8) com prefeitos de 29 municípios baianos, no município de Campo Belo, na região de Vitória da Conquista. De acordo com informações do governo estadual, o encontro tratou especialmente sobre a importância dos consórcios interfederativos nas áreas de saúde e infraestrutura. Nesse modelo, o investimento é 100% do Estado e, do custeio, 60% é rateado entre os municípios e 40% é assumido também pelo Estado. Rui defendeu que nas regiões de Vitória da Conquista, Itapetinga, Ilhéus e Itabuna, onde vivem mais de 1,7 milhão de baianos, sejam formados três consórcios de saúde. O secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas, explica que a assistência de média complexidade precisa ser melhorada no interior. “Isso, para ser ofertado pelos municípios, ou vai se comprar no varejo, com consultas e exames caros, com os prefeitos reféns dos médicos dos municípios, ou vai ser pago pela família. A proposta é preencher essa lacuna, essa infraestrutura de média complexidade, rateando com o Estado este custo que deveria ser 100% dos municípios e viabilizando uma ação que hoje está fragmentada e cara”, comentou.

Fonte: Bahia noticias